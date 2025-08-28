Un incendi crema a la planta de compostatge de Jorba
El foc s'ha declarat passades les 7h de la tarda d'aquest dijous
Un incendi s'ha encès aquesta tarda a la planta de compostatge de Jorba, a l'Anoia. El foc s'ha declarat passades les 7 h d'aquesta tarda i Bombers de la Generalitat ha rebut l'avís d'aquesta incidència pels volts de les 7.20 h.
Els Bombers s'han activat amb quatre dotacions. A hores d'ara, encara no s'ha pogut quantificar l'abast que ha tingut el foc.
Estem treballant per ampliar aquesta informació.
