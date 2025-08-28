Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un incendi crema a la planta de compostatge de Jorba

El foc s'ha declarat passades les 7h de la tarda d'aquest dijous

Els Bombers s'han activat amb quatre dotacions

Els Bombers s'han activat amb quatre dotacions / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Manresa

Un incendi s'ha encès aquesta tarda a la planta de compostatge de Jorba, a l'Anoia. El foc s'ha declarat passades les 7 h d'aquesta tarda i Bombers de la Generalitat ha rebut l'avís d'aquesta incidència pels volts de les 7.20 h.

Els Bombers s'han activat amb quatre dotacions. A hores d'ara, encara no s'ha pogut quantificar l'abast que ha tingut el foc.

Estem treballant per ampliar aquesta informació.

