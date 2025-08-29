“Igualada guanya concerts de qualitat i es posa en el mapa de la música de cambra”
El festival L’Encambra’t arrenca avui a Igualada amb un concert itinerant i continuarà amb actuacions dissabte i diumenge amb una trentena de joves intèrprets
La música de cambra pren protagonisme a Igualada aquest cap de setmana amb una nova edició de L’Encambra’t, el festival impulsat pel Departament de Joventut que combina formació intensiva i concerts oberts a la ciutadania. Una trentena de joves músics conviuen aquests dies a Cal Badia amb sessions de Camerata i grups de petit format, que culminaran amb actuacions en espais emblemàtics de la ciutat.
El festival comença aquesta tarda de divendres, a les 19.30 h, amb un concert itinerant a l’Asil d’Igualada, amb actuacions simultànies en diversos espais interiors i patrimonials del centre. El professor David Andújar remarca que el festival ofereix un aprenentatge diferent, ja que “més enllà de la tècnica, és una vivència comuna i horitzontal, on tothom pot aportar i participar”. També destaca el retorn a la ciutat: “Igualada guanya concerts de qualitat i es consolida al mapa de la música de cambra”.
Des de la vessant dels alumnes, Jona Santandreu, membre d’un quartet, considera que L’Encambra’t és “un espai molt acollidor i transversal, que et permet créixer més enllà de l’aspecte tècnic”. Per a la jove intèrpret, també és una experiència compartida: “Et dona l’oportunitat d’aprendre dels professors i dels companys, i fer-ho d’una manera divertida i propera”.
El programa continuarà demà dissabte, a les 20.30 h al Zementiri, amb el concert del professorat, que inclourà la 7a Simfonia de Beethoven. I diumenge, també a les 20.30 h al Museu de la Pell, la Camerata clourà l’edició amb obres de Händel i Mozart.
