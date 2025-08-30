Inserció Laboral
Òdena obre inscripcions pel curs gratuït d’Auxiliar de manteniment industrial
Redacció
Òdena
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) va obrir inscripcions per participar en una nova edició del programa Conca Industrial 4.0. Una iniciativa que començarà a la tardor, i que servirà per formar professionals del sector industrial i afavorir-ne la inserció laboral. Les persones que estiguin a l’atur i les dones, tindran places prioritàries. La primera acció formativa que es durà a terme serà el curs d’Auxiliar de manteniment industrial, una formació pràctica i especialitzada que dona resposta a una de les necessitats més destacades per part de les empreses del territori. Els qui vulguin participar trobaran el formulari a la web de la MICOD.
