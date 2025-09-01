La Generalitat reforça les connexions d’Igualada amb Barcelona i la UAB amb més freqüències de bus
La línia 'express' tindrà 66 expedicions diàries a partir del 8 de setembre i la línia amb la UAB tindrà sis trajectes, després d’un augment de passatgers del 36% i el 30% respectivament
La Generalitat ha anunciat aquest dilluns un reforç de les línies d’autobús que connecten Igualada amb Barcelona i amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que entrarà en vigor el pròxim 8 de setembre, coincidint amb l’inici del curs universitari. La mesura s’emmarca en el pla de xoc presentat al matí a Barcelona per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, dotat amb 17 milions d’euros i que inclou més de seixanta millores a la xarxa interurbana de tot Catalunya.
A la tarda, la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, ha estat a Igualada per detallar les millores en un acte a l’Ajuntament, acompanyada pel regidor de Mobilitat, Miquel Vives. López ha subratllat que “les línies d’Igualada presenten un creixement d’usuaris molt elevat, del 36% en el servei exprés a Barcelona i del 30% en la línia universitària”. Segons ha dit, aquestes dades confirmen “l’ús intensiu d’aquests autobusos i la necessitat d’oferir una alternativa real al vehicle privat”.
López també ha remarcat que el creixement de la demanda obliga a ampliar l’oferta: “A Igualada, la línia express mou actualment uns 360.000 viatges anuals i la de la UAB supera els 29.000. Parlem de xifres molt significatives per a una ciutat d’aquestes dimensions”. Segons ha dit, la xarxa de bus interurbà està “un 17% per sobre dels nivells previs a la pandèmia” i calia “donar una alternativa real al vehicle privat”.
La responsable del departament ha explicat que el reforç de freqüències s’ha pogut finançar també a través del fons climàtic, que recapta diners dels vehicles més contaminants, i ha admès que no ha estat fàcil en un context de pressupostos congelats: “Hem buscat recursos per atendre sobretot aquelles línies amb greus problemes de capacitat, on hi havia usuaris que literalment no podien pujar a l’autobús”.
33 expedicions per sentit a Barcelona
El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha valorat la millora de la connexió amb la capital catalana. “En total, tindrem 66 trajectes diaris, una xifra que respon a la gran demanda i que dona més comoditat i velocitat al servei”, ha remarcat. Les noves sortides des d’Igualada seran a les 6.50, 11.20, 15.45 i 20.15 hores, i des de Barcelona a les 9.35, 14.45, 18.30 i 21.45 hores.
Vives ha recordat que en els darrers anys s’han anat aconseguint avenços com la continuïtat del servei durant les vacances de Nadal i d’estiu o la separació de la línia d’Esparreguera per guanyar capacitat. “Cada any hem anat negociant millores al servei i avui fem un pas més”, ha dit.
Augment també al bus universitari
Pel que fa a la connexió amb Bellaterra, la línia Igualada–UAB incrementa de dues a tres expedicions diàries per sentit, un 50% més, amb horaris adaptats a l’entrada i sortida de classes. “Molts estudiants ens demanaven aquest reforç i ara tindran més marge tant per arribar a primera hora com per tornar a la tarda”, ha destacat el regidor. L’Ajuntament calcula que la demanda d’aquesta línia ha crescut un 30% en l’últim any, mentre que la de l’express.cat ho ha fet un 36%.
En el cas de la UAB, el nou bus sortirà d’Igualada a les 7.20 del matí i el retorn des de Bellaterra serà a les 18.00 hores.
Queixes i seguiment del servei
La directora general ha reconegut que hi ha hagut incidències i ha demanat formalitzar-les pels canals oficials: “És molt recomanable utilitzar la bústia de la Generalitat, perquè les xarxes socials no permeten fiscalitzar ni resoldre correctament les problemàtiques”.
En aquest punt, Vives ha assegurat que la coordinació amb el departament “és excel·lent” i que sempre es dona resposta a les reclamacions tramitades des de l’Ajuntament. “Fem un seguiment constant del servei i traslladem totes les incidències que ens arriben, perquè l’objectiu és garantir un transport de qualitat per a la ciutat”, ha afirmat.
Amb aquest reforç, Igualada se suma a les més de seixanta millores de la xarxa de bus interurbà arreu de Catalunya anunciades per la Generalitat, que inclouen també noves línies al Baix Penedès, l’Alt Pirineu i el Montseny. El Govern defensa que aquests canvis contribueixen a consolidar el transport públic com a peça clau d’una mobilitat més sostenible.
