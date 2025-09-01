Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Extingit un incendi en un contenidor de reciclatge a Els Hostalets de Pierola

Quatre dotacions dels Bombers treballen durant més d’una hora per apagar les flames a l'abocador

Abocador de Els Hostalets de Pierola en una imatge d'arxiu

Abocador de Els Hostalets de Pierola en una imatge d'arxiu / Arxiu / ACN

Alba Díaz

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís d’un incendi a l’abocador de Els Hostalets de Pierola a primera hora d'aquest dilluns. El foc, que s'ha declarat a les 7.49 hores, ha afectat un contenidor de reciclatge que contenia metalls i plàstics.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre dotacions de bombers, que han treballat amb una gran mànega d’aigua per apagar les flames.

L’incendi s’ha donat per extingit a les 9:05 hores i, un cop revisada la zona, els efectius han tornat a parc.

