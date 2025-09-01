Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jorba es connecta al sistema de l’Aigua Ter-Llobregat amb aigua procedent de la Llosa del Cavall

Jorba es connecta al sistema de l’Aigua Ter-Llobregat amb aigua procedent de la Llosa del Cavall

Jorba es connecta al sistema de l’Aigua Ter-Llobregat amb aigua procedent de la Llosa del Cavall / Ajuntament de Jorba

Redacció

Jorba

El municipi de Jorba va fer un pas important per garantir el subministrament d’aigua al municipi amb la connexió al sistema de l’Aigua TerLlobregat (ATL). Aquesta connexió subministra aigua procedent de l’embassament de la Llosa del Cavall. A partir d’ara, Jorba disposa d’una doble garantia en l’abastament, ja que es podrà comptar tant amb l’aigua procedent dels recursos propis com amb la que arriba a través del sistema ATL. Aquest reforç serveix per afrontar possibles episodis de sequera i assegurar que les necessitats de la població quedin cobertes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
  2. Un home apunyala i llança la seva dona per la finestra en plena Festa Major de Manresa
  3. Ajuntament de Bagà: 'resulta que els autocaravanistes son nets i respectuosos; els ampliarem els serveis
  4. Amenaça el públic de la sessió de DJ del carrer Sallent amb una eina metàl·lica i acaba detingut
  5. Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
  6. Preocupació ciutadana a Manresa per la proliferació d’un mini escarabat
  7. Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits
  8. Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme

Flick marca la línia al Barça amb el seu missatge: «Els egos maten l’èxit»

Flick marca la línia al Barça amb el seu missatge: «Els egos maten l’èxit»

Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa

Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa

Incident amb gas pebre al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa

Incident amb gas pebre al carrer Sallent durant la Festa Major de Manresa

Rècord de participació a la caminada popular de la Festa Major de Solsona amb 520 persones

Rècord de participació a la caminada popular de la Festa Major de Solsona amb 520 persones

Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, celebra el 20è aniversari

Can Sunyer, de Castellví de Rosanes, celebra el 20è aniversari

Un camió envesteix una màquina de compostatge al dipòsit de Manresa

Un camió envesteix una màquina de compostatge al dipòsit de Manresa

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

Xavi Carreño, de Martorell, viatja a Düsseldorf amb el Barça de Handbol per disputar el GIYC

La manresana Tous obra la seva primera botiga a Berlín amb un nou concepte

La manresana Tous obra la seva primera botiga a Berlín amb un nou concepte
Tracking Pixel Contents