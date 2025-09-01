Jorba es connecta al sistema de l’Aigua Ter-Llobregat amb aigua procedent de la Llosa del Cavall
Redacció
Jorba
El municipi de Jorba va fer un pas important per garantir el subministrament d’aigua al municipi amb la connexió al sistema de l’Aigua TerLlobregat (ATL). Aquesta connexió subministra aigua procedent de l’embassament de la Llosa del Cavall. A partir d’ara, Jorba disposa d’una doble garantia en l’abastament, ja que es podrà comptar tant amb l’aigua procedent dels recursos propis com amb la que arriba a través del sistema ATL. Aquest reforç serveix per afrontar possibles episodis de sequera i assegurar que les necessitats de la població quedin cobertes.
