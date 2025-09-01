Neix a Igualada una plataforma de cites ràpides en català per fugir de les apps i buscar l’amor de proximitat
CitesPremium.cat arrenca amb trobades a Igualada, Terrassa i Manresa, amb l’objectiu d’estendre el format i sumar opcions per a tots els gustos
En temps en què conèixer algú sovint passa per fer "match" en una pantalla, tres emprenedors —dues igualadines i un terrassenc— han decidit tornar a l’essència de la trobada presencial. Així ha nascut CitesPremium.cat, una plataforma de speed dating que aposta per les connexions reals, en català i arreu del territori.
El projecte arrenca aquest setembre i octubre amb cites programades a tres espais emblemàtics: La Paladar de Terrassa (30 de setembre, per a persones de 43 a 53 anys), L’Ou com balla d’Igualada (1 d’octubre per a 38-48 anys i 8 d’octubre per a 26-36 anys) i la Torre Busquet de Manresa (9 d’octubre, per a 49-59 anys).
Cada esdeveniment acollirà un màxim de 24 participants, repartits en franges d’edat de deu anys. El preu és de 26 euros per persona i inclou una beguda. Les cites seran inicialment home-dona, però els impulsors ja treballen perquè en un futur també hi hagi espais per a trobades home-home i dona-dona, així com per ampliar el format a altres comarques més enllà de la Catalunya Central.
Converses de set minuts
Les converses duraran set minuts. D'aquesta manera, tots els participants es podran conèixer entre ells i, si l’endemà hi ha connexió mútua, rebran el contacte del seu “match” per continuar coneixent-se amb calma i sense pressió.
“La gent està cansada de les apps i, a la Catalunya Central, faltava un espai així. Anar a Barcelona suposa un esforç i nosaltres volem oferir una alternativa aquí, a casa, cuidant l’experiència i fent-ho tot en català”, expliquen els impulsors.
A banda de la dimensió territorial, la plataforma fa bandera del català: tot el procés, des de la inscripció fins a la dinamització dels esdeveniments, és en aquesta llengua. “Busquem converses autèntiques i properes, no relacions ràpides i impersonals”, remarquen.
Amb la mirada posada en futures cites i nous formats, CitesPremium.cat vol créixer pas a pas i consolidar un espai de trobada amb accent propi i arrelament local.
