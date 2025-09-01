Òmnium Anoia reconeix l’Agrupació Folklòrica Igualadina i Marcel·lí J. Valls amb els Premis al Compromís Cultural 2025
La gala serà el divendres 5 de setembre al Teatre Municipal de l'Ateneu d'Igualada
Redacció
El proper divendres 5 de setembre a les 19.30 h al Teatre Municipal de l’Ateneu d’Igualada, Òmnium Anoia celebrarà la gala de lliurament dels Premis al Compromís Cultural, que enguany arriben a la seva XXI edició.
La celebració serà conduïda per la comunicadora Xènia Castelltort i comptarà amb l’actuació musical del grup format pels músics professionals Guim Garcia, al saxo; Lucas Delgado al piano; i Publio Delgado a la guitarra. Un altre dels moments destacats de la vetllada serà el reconeixement als socis i sòcies que aquest 2025 celebren 50 anys de vinculació amb Òmnium, «un homenatge a la fidelitat i la implicació de la base social de l’entitat».
En aquesta edició, Òmnium Anoia reconeixerà la trajectòria de l’Agrupació Folklòrica Igualadina, i de Marcel·lí J. Valls i Torné. L’Agrupació Folklòrica Igualadina (AFI) rep el Premi al Compromís col·lectiu coincidint amb el seu 85è aniversari. Fundada el 1940 per Maria Concepció Puig, l’entitat «s’ha convertit en un referent de la cultura popular catalana. Ha dut la dansa tradicional arreu de Catalunya, de l’Estat i d’Europa, i ha creat espectacles temàtics que han deixat empremta en l’imaginari folklòric local». La seva escola de dansa continua formant dansaires; actualment consta de grups Infantils, Juvenil, Cos de Dansa i el Grup de Veterans, que «són la peça clau per preservar la memòria i actuen com a fil conductor entre generacions». Malgrat les dificultats, com el tancament de la seva seu històrica o la pandèmia, l’AFI ha sabut adaptar-se i continuar mirant al futur amb nous projectes. Amb aquest reconeixement, Òmnium Anoia posa en valor «la seva llarga trajectòria de compromís amb la cultura d’arrel».
En la categoria individual, el premi reconeix la figura de Marcel·lí J. Valls i Torné, «una personalitat indestriable de la cultura popular igualadina». Conegut per la seva implicació en la Festa Major i per la seva passió pel món casteller, és cofundador dels Moixiganguers d’Igualada i ha estat una peça clau en la difusió i promoció del fet casteller a través dels mitjans locals i les activitats ciutadanes. La seva emblemàtica botiga de mantes i faixes, “Cal Marcelino”, ha esdevingut un punt de referència per a entitats i colles, i la seva tasca com a pregoner, organitzador, articulista i col·laborador constant en àmbits culturals i festius és reconeguda a la ciutat i a la comarca. Òmnium Anoia reconeix així una trajectòria «compromesa, desinteressada i plena de vitalitat al servei de la cultura».
Els Premis al Compromís Cultural d’Òmnium Anoia es lliuren des de l’any 2004 com «un homenatge a aquells que, des de l’activisme cultural i social, contribueixen a fer una societat més cohesionada, crítica i arrelada». L’acte de lliurament serà obert a tothom i inclourà actuacions artístiques i intervencions dels premiats.
