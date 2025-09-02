Comuns Igualada acusa al govern municipal de dificultar l’accés a l’habitatge
El partit, actualment sense representació al consistori, diu que l'executiu de Junts treballa «per una minoria privilegiada»
Redacció
Els Comuns d'Igualada asseguren que les bases per l'adjudicació dels habitatges de protecció oficial promoguts per la societat municipal PIMHA al carrer Sant Carles 58 «expulsen a famílies i col·lectius que més ho necessiten». La formació, que des del 2023 no té representació al consistori, explica que «48 de les 60 persones apuntades s'han vist forçades a renunciar a l'habitatge que els havia tocat per sorteig davant d'unes condicions econòmiques inassolibles». «L'anàlisi de les bases d’adjudicació revela que el cost final dels lloguers frega el límit d’allò que és raonable per a un habitatge protegit, posant en dubte la voluntat real de l'Ajuntament d'Igualada de facilitar l'accés a un habitatge digne i assequible». Creuen que «el govern treballa per a una minoria privilegiada» i consideren que «aquesta situació s'hagués pogut evitar fàcilment si PIMHA i l'Ajuntament haguessin mostrat una major sensibilitat social en l'elaboració de les bases».
Expliquen que «una persona sola que compleixi just amb els ingressos mínims exigits (19.000 € anuals), el lloguer d'un pis, sumant-hi les despeses addicionals, pot arribar a representar gairebé el 40% dels seus ingressos». «Aquesta xifra se situa molt per sobre del 30% generalment acceptat com a llindar màxim per garantir una estabilitat financera, i evidencia que les condicions no estan pensades per a les rendes més modestes», asseguren. Això es deu al fet que «les bases fixen el preu del lloguer en 7,27 €/m², un valor que s'acosta al màxim permès per la normativa de protecció oficial. Optar per un preu més reduït hauria estat un gest inequívoc de compromís social i hauria fet els lloguers veritablement assequibles». Un altre aspecte a tenir en compte és que «en una decisió sorprenent i poc habitual en promocions de lloguer social, les bases carreguen sobre els llogaters la part corresponent de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i despeses de la comunitat». Els Comuns expliquen que «aquesta pràctica, si bé és legal, infla artificialment el cost mensual i és contrària a l'esperit de l'habitatge protegit, que hauria de minimitzar les càrregues als inquilins. L’habitatge no és cap bé de mercat».
La formació diu que «el resultat és un parc d'habitatges públics amb preus que perillosament s'acosten als del mercat lliure en una zona ja declarada tensionada». Acusen el govern de Junts, «amb el suport immutable d’Igualada Som-hi (PSC)» de no voler «atendre l'emergència habitacional, sinó buscar a llogaters amb prou recursos per fer front a unes quotes desorbitades, deixant de banda a moltes persones i famílies en situació de vulnerabilitat», les quals «sembla que no interessen en absolut». Exigeixen a l'Ajuntament i a PIMHA «una revisió immediata d'aquestes condicions per a futures promocions i que es prenguin mesures per garantir que l'habitatge públic compleixi la seva funció social». Asseguren que «calen polítiques valentes que prioritzin a la gent, i no als balanços comptables. L'accés a l'habitatge és un dret conquerit pel qual continuarem lluitant per tal que no el converteixen en un privilegi per a qui se'l pugui permetre».
- Un Castell de Focs de festa major amb més gentada que exclamacions d’entusiasme
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- La Diputació presentarà a la Generalitat una proposta d’ampliació del parc natural de Sant Llorenç
- Una substància irritant provoca tos i malestar entre el públic del carrer Sallent a la Festa Major de Manresa
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Presó provisional per a l'home que va apunyalar i llançar per la finestra la seva dona a Manresa
- Segona nit conflictiva a la Plaça Sant Ignasi durant la Festa Major: una baralla per drogues amb dos ferits
- Doctor Prats juga amb l'autotune en un concert guanyat a la segona cançó