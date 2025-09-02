Endesa obrirà més de 3,4 quilòmetres de rases a Igualada per renovar el cablejat elèctric
La companyia preveu invertir 740.000 euros per renovar i modernitzar la xarxa de mitjana tensió de la ciutat
ACN
Endesa renovarà i reforçarà la xarxa elèctrica de mitjana tensió a Igualada. Els treballs, que costaran 740.000 euros, busquen "millorar la qualitat del subministrament, augmentar la resiliència de les seves instal·lacions i adaptar-les a les necessitats actuals i futures de la capital de l’Anoia", segons informa l'empresa en un comunicat. Les actuacions es fan de forma esglaonada en diferents punts de la ciutat. Entre les millores hi ha la renovació de cablejat subterrani de mitjana tensió, ja sigui amb la migració de línies d’11 a 25 kV o a la substitució del ja existent per un de nova tecnologia, amb major secció i més resistent. En total, es preveu obrir més de 3,4 quilòmetres de rases en diversos carrers per renovar el cablejat.
L'objectiu final dels treballs és augmenta la capacitat de transport de les línies. També es deixaran preparades per si fos necessari ampliar el servei i absorbir puntes de demanda concretes, així com el consum de nous clients que hi pugui haver en un futur.
Un dels àmbits més destacats del projecte és a l’avinguda Barcelona, on es portaran a terme dues actuacions clau amb una inversió superior als 355.000 euros en l’últim trimestre de l’any. D’una banda, Endesa substituirà els trams de línia de mitjana tensió de coure per cables d’alumini de major secció, amb l’objectiu de millorar la seguretat i l’eficiència del servei. De l’altra, Endesa també té previst reubicar un centre de transformació subterrani i fer la migració d’11 a 25 kV, de manera que s’adaptarà a les necessitats actuals i facilitarà un servei més estable i de qualitat a la zona. Tot plegat sumarà 1,6 quilòmetres de nova infraestructura només en aquest carrer i un dels seus perpendiculars, el de Castellolí.
Actuacions executades i en curs
Fins ara, ja s’han executat obres des de la zona per sota de l’Estació Vella i cap a l’Escorxador, en diversos carrers com Cervantes, Balmes, Joan Martí i Franquesa i en aquests moments se n’estan fent a la travessia de Sant Ferran, Sant Agustí, travessia Gomis i Sant Ignasi. Al barri del Rec, s’ha fet renovació de cablejat als carrers de Joan Godó Llúcia i la Creueta i actualment les obres segueixen pels carrers de Sant Antoni de Baix i Llagasta. També al barri del Sant Crist, concretament als carrers de Josep Galtés, on ja s’ha finalitzat, i el de la Indústria, ja a Vilanova del Camí, els treballs es troben en execució, o al carrer de Sant Carles o de les Delícies, a prop del Mercat de la Masuca, ja han finalitzat.
Una part important d’aquests treballs inclou la migració de línies de 11 a 25 kV, una actuació clau per eliminar progressivament la xarxa de 11 kV i unificar la infraestructura a 25 kV, "més eficient i amb més capacitat de transport". Aquesta migració no només permet absorbir eventuals puntes de consum, sinó que també facilita el creixement vegetatiu de la ciutat i la incorporació de nous subministraments, clau per a l’electrificació de l’economia i la transició energètica, segons detalla la companyia.
