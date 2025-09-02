Igualada Comerç celebra l'edició d'estiu de la Botiga al Carrer
Serà la 58a edició i comptarà amb una campanya especial de donació de sang
Redacció
Igualada Comerç organitzarà aquest dissabte la 58a edició de la Botiga al carrer, que servirà per tancar simbòlicament el període de les rebaixes d’estiu. Segons l'entitat, «aquesta continua essent una de les campanyes comercials amb més èxit i emblemàtica a Catalunya».
Com ja és habitual, les parades se centraran en un únic lloc de concentració de botigues amb carpes. Serà al Passeig Verdaguer, des del carrer Sant Magí i fins al carrer Sant Josep, formant un eix comercial. A la resta de la ciutat i eixos comercials hi haurà botigues que trauran a fora els seus productes. Igualada Comerç assegura que «hi ha una gran participació d’expositors en aquesta edició».
La Botiga al Carrer és «una oportunitat única per als comerciants que volen treure els seus estocs de la temporada d’estiu, i tancar el període recomanat de les rebaixes, i també és una oportunitat única de comprar els productes de temporada amb els preus competitius de sempre».
Activitats pels més petits
Com en cada edició, hi haurà diferents activitats pels més petits amb tallers diversos, i jocs, de la mà de l’empresa Anima’ns, Kids&Us i l’escola de còmic i manga Haru. Serà, doncs, «una bona oportunitat per conèixer diferents activitats per a les famílies».
Campanya especial de donació de sang
La Botiga al Carrer acollirà, una vegada més, una campanya especial de donació de sang amb un autobús situat al principi de Passeig Verdaguer. El lema d’aquest any és «Tria el millor final per a les teves vacances. Et necessitem». L'autobús recaptarà sang de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. Cal recordar que aquestes dates són molt crítiques per les donacions de sang perquè a l’estiu sempre baixen i cal remuntar els estocs per poder atendre les necessitats dels hospitals.
Igualada Comerç fa una crida a «participar en la botiga al carrer, de les activitats i trobar el moment per donar sang».
