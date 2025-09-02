L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia impulsen un servei d’atenció al consumidor conjunt
El nou espai oferirà un servei «més eficient, integrat i proper a la ciutadania de la comarca»
Redacció
L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia han formalitzat un conveni de col·laboració per oferir conjuntament el servei del Punt d’Atenció al Consumidor, amb l’objectiu de «millorar l’atenció ciutadana, aprofitar recursos i sumar sinergies».
Aquest nou model de servei, que es prestarà des de la seu del Consell Comarcal (pl. Sant Miquel, 5), suposa una gestió «més eficient i especialitzada», segons fonts comarcals, per atendre consultes, reclamacions i denúncies en matèria de consum. Fins ara, ambdues institucions oferien el servei per separat, però «la integració permetrà guanyar qualitat, coordinació i cobertura territorial». El servei serà ofert pel personal tècnic especialitzat de l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC), que ja exerceix competències delegades per l’Agència Catalana del Consum. A més de l’atenció directa (presencial, telefònica i telemàtica), també es duran a terme accions de mediació, assessorament a comerços, formació, i participació en la Taula de Subministraments bàsics de la ciutat.
Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha destacat que «aquesta col·laboració representa un pas endavant en l’eficiència dels serveis públics. La ciutadania d’Igualada guanya en qualitat d’atenció i accés a informació especialitzada sobre els seus drets com a consumidors». Noemí Trucharte, presidenta del Consell Comarcal de l’Anoia, ha afirmat que «l’acord amb l’Ajuntament d’Igualada ens permet optimitzar els recursos públics i garantir una atenció especialitzada i accessible. És un model de col·laboració territorial que respon a les necessitats reals de la ciutadania». Aquesta col·laboració estratègica assegura que, gràcies a aquest acord, els ciutadans de tota la comarca de l'Anoia podran disposar del bon servei que s'està oferint actualment a l'oficina comarcal d'atenció al consumidor, un servei ja consolidat i de qualitat.
El servei s’oferirà «amb total continuïtat, reforçant el compromís compartit de vetllar pels drets de les persones consumidores». Aquesta acció conjunta s’emmarca dins del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona i de la xarxa de Serveis Públics de Consum de la Generalitat de Catalunya.
