Amor de proximitat
Els impulsors de CitesPremium.cat: “La gent està cansada de les apps: volem oferir una alternativa aquí, a casa, i en català”
Les igualadines Eva Juncà i Núria Cor Pineda i el terrassenc Sergi Zaragoza impulsen CitesPremium.cat, una plataforma de cites ràpides que aposta per la llengua, el territori i les connexions reals
Tres emprenedors han posat en marxa CitesPremium.cat, una plataforma de cites ràpides que aquest setembre i octubre arriba a Terrassa, Igualada i Manresa. El projecte vol recuperar l’essència de la trobada presencial i consolidar-se com una alternativa a les apps, amb espais cuidats i en català.
Com va sorgir la idea de crear CitesPremium.cat?
Sergi Zaragoza (S.Z.): Jo estic divorciat des de fa tres anys i vaig entrar en el món de les apps, que per mi era nou. Tenen coses bones, però també et fan perdre molt de temps: xateges dies i dies, i quan finalment quedes, potser la persona no t’encaixa des del primer moment. Amb les cites ràpides volem evitar això. I ho fem amb un punt diferencial: el domini punt cat i la voluntat de no fer-les mai a Barcelona, sinó arreu del territori.
I com us vau trobar vosaltres tres?
Núria Cor (N.C.): El Sergi i l’Eva treballaven junts i van començar a parlar-ne. Jo era amiga de l’Eva i em van proposar sumar-m’hi. M’hi vaig apuntar de seguida, i d’aquí va néixer el projecte conjunt.
Per què vau decidir fer-ho en català? És un requisit?
Eva Juncà (E.J.): La llengua és molt més que un tret diferencial: ja uneix les persones. És un punt de connexió i de complicitat que tens en comú amb algú desconegut. Per això tot el projecte gira al voltant del català: la web, la comunicació i la dinamització. Això no vol dir que la gent no pugui parlar en altres llengües, però per nosaltres la bandera és clara: oferir cites de qualitat i en català.
Eva Juncà: «La llengua és molt més que un tret diferencial: ja uneix les persones»
Què tenen de bo i de dolent les aplicacions de cites?
E.J.: En positiu, són accessibles i permeten conèixer gent fora del teu cercle. Però també ens aïllen i ens fan socialitzar menys. Nosaltres volem revertir-ho: que la gent surti, es conegui i faci xarxa.
S.Z.: El problema és que moltes vegades la imatge que et fas a través de la pantalla no té res a veure amb la realitat. Les fotos estan filtrades, hi ha gent que penja imatges de fa deu anys… i això genera frustració.
N.C.: En canvi, en una trobada presencial veus com parla, com es mou i com et mira. Això no t’ho dona cap pantalla.
Com funciona una trobada de CitesPremium.cat?
E.J.: Cada esdeveniment té un màxim de 24 participants, repartits en franges d’edat de deu anys. Es fan converses de set minuts i, després, si hi ha coincidència, reben el contacte. El preu és de 26 euros i inclou una beguda.
N.C.: A més, demanem als inscrits que responguin un petit qüestionari. És molt ràpid, però ens ajuda a crear grups amb interessos comuns. No és una cita a cegues total: intentem que les persones que coincideixin tinguin coses en comú.
Heu fet alguna prova pilot abans de començar oficialment?
S.Z.: Sí, i ens va ser molt útil. Ens vam adonar, per exemple, que la música és clau per crear ambient. Ens va servir per ajustar detalls i preparar-nos perquè la primera trobada oficial sigui de veritat especial.
Núria Cor: «Volem escoltar què necessita la gent i adaptar-nos-hi»
Què us fa “premium”?
E.J.: Justament això: cuidar tots els detalls perquè l’experiència sigui còmoda i agradable. No volem que ningú se senti incòmode.
N.C.: Premium vol dir oferir un ambient acollidor, on et puguis relaxar i gaudir de la trobada. Des de l’espai fins a la dinamització, tot està pensat perquè la gent s’hi senti bé.
S.Z.: A les apps sovint la gent se sent un producte més dins d’un catàleg. Nosaltres volem que tothom se senti valorat i que les converses tinguin un sentit real.
Les trobades són inicialment home-dona. Us plantegeu altres opcions?
N.C.: Sí. Ja ens ho han demanat i la nostra intenció és obrir espais també per a trobades home-home i dona-dona. També estem preparant cites per a majors de 60 anys. Volem escoltar què necessita la gent i adaptar-nos-hi.
Com valoreu el panorama actual de les relacions?
S.Z.: El panorama és complex. Tothom porta la seva motxilla i encaixar no sempre és fàcil.
E.J.: A més, vivim accelerats i tenim menys temps per socialitzar. Per això calen espais per conèixer-se amb calma i sense pressió. També pensem en les amistats. No només es tracta de trobar parella, sinó de socialitzar i ampliar cercles.
Sergi Zaragoza: Tothom porta la seva motxilla i encaixar no sempre és fàcil.
I com ha estat la rebuda del projecte?
N.C.: Molt bona. Ens ha sorprès la quantitat d’inscripcions que estem rebent, fins al punt que hem hagut d’obrir noves trobades. Això demostra que feia falta un espai així.
S.Z.: Ja ens ho han dit: “ja era hora”. A molta gent li fa mandra anar a Barcelona i valoren molt que hi hagi una alternativa a prop de casa.
E.J.: La proximitat és un valor afegit. No és el mateix conèixer algú del teu entorn que haver de desplaçar-te quilòmetres.
On voleu portar aquest projecte d’aquí a uns anys?
E.J.: La idea és créixer per tot el territori i no quedar-nos només en les cites ràpides. Ens agradaria fer esdeveniments socials, trobades d’amistat, sortides... que de les cites en surtin més coses.
S.Z.: El nostre objectiu és arribar a tot el país i fer de CitesPremium un espai de referència. La rebuda ens ha sorprès i confirma que hi havia aquesta necessitat.
N.C.: La proximitat és la clau: volem oferir amor i amistat de proximitat, cuidant el territori i sempre en català.
