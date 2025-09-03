L'Encambra't 2025 celebra una nova edició amb tres concerts i una vintena de joves músics
Els participants s'han format durant una setmana en la Camerata i les cambres de petit format
Redacció
Igualada va acollir una nova edició de L’Encambra’t, el festival de música de cambra intensiu i immersiu adreçat a joves intèrprets impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i el Quartet Altimira. El projecte combina formació d'alt nivell i actuacions públiques en un entorn de convivència artística i pedagògica que «estimula el creixement musical i personal». Aquest festival és una iniciativa del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada.
Durant l’última setmana del mes d’agost, una vintena de joves músics es van instruir en dues modalitats formatives. Els matins es van dedicar a la Camerata, una formació col·lectiva que treballa sense director, fomentant la responsabilització musical, la iniciativa individual i la cooperació entre iguals. A les tardes, els participants van treballar en grups de cambra de petit format, una pràctica essencial per al desenvolupament artístic dels joves intèrprets.
Amb la voluntat d’acostar la música clàssica a la ciutadania, un any més el festival va programar tres concerts gratuïts i oberts a Igualada. Divendres 29 d’agost es va celebrar un concert itinerant de cambra, amb diverses actuacions simultànies a l’Asil d’Igualada formant un recorregut musical pels espais interiors i patrimonials del centre. Dissabte 30 d’agost, el cementiri va ser l’escenari d’un concert del professorat que ha comptat amb la interpretació de la 7a Simfonia de Beethoven. Finalment, diumenge 31 d’agost, el Museu de la Pell va acollir el concert final de la Camerata.
Carlota Carner, regidora de Joventut, va destacar «la feina i dedicació intensa durant aquesta setmana del Quartet Altimira i dels alumnes que ha permès veure una gran evolució i un salt en l’aprenentatge per poder realitzar uns concerts de gran qualitat i que descobreixen espais icònics de la ciutat que s’obren a la música». Per la seva banda, David Andújar, del Quartet Altimira, va agrair «la tasca de l’ajuntament, del professorat que s’ha implicat un any més en aquest projecte i de l’alumnat que han treballat intensament per aconseguir de nou que enguany el festival hagi estat un èxit».
