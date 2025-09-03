Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trobada

Vilanova i la Generalitat acorden un calendari pel planejament urbanístic i l’habitatge protegit

Vilanova i la Generalitat acorden un calendari pel planejament urbanístic i l’habitatge protegit

Vilanova i la Generalitat acorden un calendari pel planejament urbanístic i l’habitatge protegit / Ajuntament de Vilanova del Camí

Redacció

Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí i la Generalitat van acordar un calendari de treball per impulsar el planejament urbanístic i l’habitatge protegit. A la trobada, es van revisar les propostes de creixement del municipi i es va posar sobre la taula la voluntat de la Generalitat d’acompanyar i donar suport als projectes que el consistori té en marxa. Entre els temes tractats hi va haver el seguiment dels terrenys cedits a la Generalitat per a la possible construcció d’habitatge de protecció oficial, així com les obres pendents vinculades a aquest àmbit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents