Igualada inverteix 1,5 milions en millores a equipaments esportius abans de l'inici de la temporada
La nova il·luminació al camp de futbol amb un sistema LED és una de les inversions més importants que s'ha dut a terme
Redacció
L'Ajuntament d'Igualada ha invertit 1,5 milions d'euros, aquest estiu, en actuacions de millora als equipaments esportius de la ciutat. La inversió s'ha afrontat amb ajuts de la Diputació de Barcelona, el Consejo Superior de Deportes i fons europeus de la UE. La regidora d'Esports d'Igualada, Patrícia Illa, ha remarcat que, un any més, “hem apostat per l’esport i per posar al dia els nostres equipaments, perquè puguin gaudir-ne tant els esportistes d’Igualada com els que ens visitaran aquesta temporada des d’arreu del país i d’Europa”.
Entre les actuacions més destacades hi ha la del camp de futbol on s'ha fet una nova instal·lació de llums, passant a la tecnologia LED. Després de la inversió hi haurà una reducció del consum, fent l’equipament sigui més eficient i que, alhora, millori notablement la visibilitat. A la Sala de Barri s’ha dut a terme una renovació integral de l’espai amb noves sortides d’emergència, parquet, videomarcadors i millores d’accessibilitat a la zona de vestidors. Al camp de futbol de Can Masarnau s’està ampliant la zona de grades i s’ha habilitat una entrada diferenciada per al públic i els jugadors tal com es demanava des de la federació.
Pel que fa al pavelló poliesportiu de Les Comes, la substitució de la coberta permetrà instal·lar-hi plaques fotovoltaiques i generar un estalvi energètic avançant cap a la màxima sostenibilitat possible. També s’estan fent intervencions a les oficines i sales de reunions dels clubs, on s’ha millorat l’eficiència energètica gràcies al suport del Consejo Superior de Deportes. Unes obres de manteniment i millora que coincideixen amb el 40è aniversari de l’equipament l’any vinent.
D'altra banda, segons ha explicat Illa, també s’està posant en marxa i habilitant una nova zona d’autocaravanes a Les Comes per acollir visitants que participen o assisteixen a esdeveniments culturals i esportius de la ciutat.
En les millores cal afegir-hi també el pas endavant en la digitalització que es duu a terme en aquest equipament amb la incorporació de videomarcadors i l’ús d’intel·ligència artificial als camps de futbol.
A finals d’any, a més, es completarà aquest conjunt d’inversions amb la finalització de la instal·lació de la coberta a la pista del Ramon Castelltort, que estarà disponible per als clubs de rodes de la ciutat, la ciutadania i també per a ús escolar.
Segons Illa, “aquestes millores responen a una estratègia de ciutat: volem que Igualada sigui un referent esportiu, sostenible i adaptat a les necessitats del present i del futur, continuem treballant, dia a dia, en diferents projectes per seguir millorant l’esport i els equipaments de la ciutat”.
El projecte ha rebut la subvenció de 307.070,29 euros provinents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, amb la col·laboració del Consejo Superior de Deportes, del Ministerio de Cultura y Deportes.
