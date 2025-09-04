Pas alternatiu a la B-224, entre Sant Esteve Sesrovires i Masquefa, per un accident
La retirada dels vehicles accidentats genera cinc quilòmetres de retencions en ambdós sentits
Redacció
Igualada
Un accident que vas tenir lloc ahir, dimecres, provoca encara aquest matí de dilluns problemes de mobilitat a la carretera B-224, entre Sant Esteve Sesrovires i Masquefa. Segons el Servei Català de Trànsit, els treballs per retirar els vehicles accidentats obligen a donar pas alternatiu i hi ha cinc quilòmetres de retencions en ambdós sentits.
