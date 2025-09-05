Oci
Esport i competició per celebrar la Festa Major de Vilanova del Camí
Redacció
Vilanova del Camí
Vilanova del Camí es prepara per viure la festa major 2025 amb un ampli calendari esportiu que omplirà de competició i ambient festiu diversos espais del municipi del 6 al 13 de setembre. Els actes començaran dissabte 6 de setembre amb la disputa pel primer Trofeu Festa Major. El mateix dia hi haurà el primer torneig A 4 pales que organitza el Club Tenis Vilanova i el 40è aniversari del Club Handbol Vilanova del Camí. Durant el segon cap de setmana es disputarà el Trofeu Festa Major de Veterans. La cloenda esportiva de la festa major, serà més lúdica i familiar amb la Caminada nocturna de la Colla Excursionista del municipi.
