Òmnium Anoia ha celebrat la cultura popular amb un homenatge a l’Agrupació Folklòrica Igualadina i a Marcel·lí J. Valls
La gala al Teatre Municipal de l’Ateneu ha reconegut els 85 anys de trajectòria de l’entitat i la tasca vital de l’activista cultural igualadí
Òmnium Anoia ha celebrat aquest divendres a la tarda, al Teatre Municipal de l’Ateneu d’Igualada, la XXI edició dels Premis al Compromís Cultural. La cita, que coincideix amb els actes previs de la Diada, ha retut homenatge a dues figures clau de la cultura popular: l’Agrupació Folklòrica Igualadina, en el seu 85è aniversari, i l’activista Marcel·lí J. Valls i Torné.
La gala, conduïda per la comunicadora Xènia Castelltort, ha combinat reconeixement i música en directe amb el trio format per Guim Garcia (saxo), Lucas Delgado (piano) i Publio Delgado (guitarra). Un dels moments més emotius de la vetllada ha estat l’homenatge als socis i sòcies que aquest 2025 celebren mig segle de vinculació amb Òmnium.
En la categoria col·lectiva, Òmnium Anoia ha valorat la trajectòria de l’Agrupació Folklòrica Igualadina, fundada el 1940 per Maria Concepció Puig i convertida en un referent de la dansa tradicional a Catalunya i Europa. La presidenta d’Òmnium Anoia, Ingrid March, va justificar el reconeixement destacant que es tracta «d’una entitat de tota la vida on han passat moltes generacions, i que ha sabut transmetre la cultura popular de pares a fills a través de la dansa folklòrica».
El premi individual ha recaigut en Marcel·lí J. Valls i Torné, vinculat indestriablement a la Festa Major d’Igualada i al món casteller com a cofundador dels Moixiganguers. En paraules de March, «enguany, que els Moixiganguers celebren 30 anys, era molt adequat reconèixer la figura d’un dels seus impulsors. En Marcel·lí ha estat un activista cultural que ha deixat empremta en tots els àmbits on ha participat, des de la botiga Cal Marcelino fins a la vida festiva i associativa de la ciutat».
La presidenta va remarcar que els Premis al Compromís Cultural «volen reconèixer persones i entitats que mantenen un compromís ferm amb la llengua, la cultura i el país, però també amb la cohesió social». A més, va subratllar que aquests guardons són «un moment de trobada obert a tothom, no només als socis i sòcies d’Òmnium, que serveix per compartir els objectius del nou curs i per fer una crida al voluntariat, especialment en programes com Vincles, que ajuda nous parlants a aprendre i practicar el català».
Amb aquests reconeixements, Òmnium Anoia reafirma la voluntat de fer valdre aquelles persones i col·lectius que, des de l’activisme cultural i social, mantenen viva la llengua, la cohesió i els valors cívics a la comarca. La vetllada, oberta a tota la ciutadania, s’ha convertit en un punt de trobada i un homenatge col·lectiu a la vitalitat cultural de l’Anoia.
