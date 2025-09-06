Gaspatxo amb bicicleta i cuina solar: Copons celebra la Mostra del Tomàquet amb un matí ple d’activitats
La cinquena edició de la mostra ha reunit veïns i visitants amb mercat, tallers, jocs i música en un ambient festiu i amb el tomàquet com a protagonista
Unes cassoletes de gaspatxo preparades amb bicicleta, una cuina solar fent xup-xup i els carrers plens de parades de productes locals. Aquest ha estat l’escenari amb què Copons ha viscut aquest dissabte al matí la cinquena Mostra Hortícola del Tomàquet, una cita que ha combinat gastronomia, aprenentatge i activitats per a totes les edats amb el tomàquet com a fil conductor.
Al llarg del matí, la mostra ha ofert activitats lúdiques, divulgatives i gastronòmiques amb l’objectiu de promoure una manera de viure més respectuosa amb el medi ambient i la comunitat local.
La mostra ha aplegat veïns i visitants que han recorregut el mercat de productes de proximitat i ecològics, planter i llavors. Molts han aprofitat per tastar el menú de tomàquet de Copons i descobrir racons del poble amb el joc de les cinc fites. Els més petits —i també alguns adults— han gaudit amb la permagincana i amb activitats sorprenents com la bicicleta batedora de gaspatxo.
La jornada ha inclòs també una xerrada sobre agricultura regenerativa, la construcció de compostadors i una demostració de cuina solar que ha despertat molta expectació. El concurs de decoració de tomaqueres i el sorteig d’una panera del Parc Agrari de la Conca d’Òdena han arrodonit el programa. L’animació musical ha anat a càrrec del grup El persiana & los influencers muertos, que ha posat banda sonora a l’ambient festiu.
Amb aquesta mostra, organitzada per l’Ajuntament amb el suport d’Horts de Copons i el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, el municipi ha reafirmat la seva aposta per la vida sostenible i comunitària. El tomàquet, humil i arrelat a la terra, ha tornat a ser el fil conductor d’una festa que uneix gastronomia, natura i cohesió social a Copons.
