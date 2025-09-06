Retornen a la família les restes d'un soldat republicà mort en combat a tocar de Bellprat durant la Guerra Civil
Julio Lizana és la 27a persona identificada en el marc del Programa d'Identificació Genètica del Govern
ACN
Claravalls
Les restes exhumades de Julio Lizana, nascut a Barcelona i mort en combat durant la Guerra Civil, han estat retornades aquest dissabte a la seva família per part del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en un acte al cementiri de Claravalls, nucli agregat de Tàrrega. Les despulles del combatent van ser exhumades d'un camp de conreu de Bellprat (Anoia) en el marc d'una intervenció arqueològica emmarcada en el pla de fosses, on segons testimonis orals Lizana va morir a causa de l'impacte d'un explosiu. La família de Lizana ha reinhumat les restes del soldat al cementiri de Claravalls. Julio Lizana és la 27a persona identificada a Catalunya gràcies al Programa d'Identificació Genètica impulsat l'any 2016.
