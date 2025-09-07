Extingit un foc de matolls a Capellades
Les flames, que han cremat uns 150 m² de matolls, s’han originat a primera hora del matí i han estat controlades ràpidament pels Bombers
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest diuemnfe al matí un incendi de matolls a prop de la C-244, a l’alçada del punt quilomètric 11, a Capellades. L’avís s’ha rebut a les 07.41 hores i les flames han cremat uns 150 metres quadrats de vegetació.
En les tasques d’extinció hi han treballat tres dotacions terrestres, que posteriorment han fet repàs de la zona per assegurar-se que no quedés cap punt fumejant.
