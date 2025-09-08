La directora de l'institut escola Castell d'Òdena: "És un dia doblement especial, comencem curs i inaugurem edifici nou"
Els més de 160 alumnes de secundària estrenaran una ampliació que va costar 3,3 MEUR
Mar Martí / Lourdes Casademont (ACN)
A Òdena, l'inici del curs escolar aquest dilluns s'ha viscut amb molta il·lusió. L'institut escola Castell d'Òdena ha estrenat les obres d'ampliació on hi ha les aules de secundària. "És un dia doblement especial", ha explicat a l'ACN la directora, Pilar Gil. El centre feia sis anys que acollia els alumnes de secundària en aules de primària i, per primer cop, els 167 estudiants d'ESO tindran un espai propi. Per als nois i noies, com Max Méndez, és un plus afegit: "Tinc ganes de veure com és l'edifici nou, tot i que després, ja no tindré tantes ganes", ha admès amb un somriure. "Amics nous i noves experiències", ha afegit un altre alumne, Pau López de 1r d'ESO. El centre té 401 alumnes des d'infantil fins a 4t d'ESO.
El curs 2025-2026 serà un any assenyalat en la història del centre de l'institut escola d'Òdena. Fa sis anys que aquesta escola es va convertir en institut escola i, des d'aleshores, acull alumnes de totes les etapes obligatòries. En aquests anys els alumnes de secundària estaven repartits a l'edifici de primària, però, a partir d'ara, ja tindran un edifici propi. La directora del centre, Pilar Gil, s'ha mostrat molt contenta amb aquesta inauguració i remarca que, a partir d'ara, els alumnes "podran gaudir d'aules i espais més amplis".
Entre els 167 alumnes de secundària hi ha Daniela Díaz, que assegura estar "molt emocionada": "Vam veure com es creava l'edifici i ara ens emociona perquè serà més gran". Per la seva banda, Nel Casanova, que començarà 2n d'ESO, ha explicat que aquest curs han tingut una motivació extra: "Enyorem l'estiu perquè és sinònim de vacances, però ara comencem al nou institut, amb les noves classes i investigarem com és".
Entre els joves que s'han desplaçat al centre aquest dilluns també hi havia Jaume Llobet, un exalumne que admetia viure-ho amb una certa recança: "Quan estàvem a 4t d'ESO estaven construint el nou institut i no hem tingut temps d'estrenar-lo". Per això, un grup d'exalumnes han volgut visitar el centre el primer dia de curs i veure les noves instal·lacions. Llobet aquest curs farà batxillerat a Igualada, ja que a l'institut escola d'Òdena no n'ofereixen. Assegura que, si tingués la possibilitat, s'hi quedaria.
Les obres d'ampliació van costar 3,3 milers d'euros. L'edifici té una superfície de 1.600 m2 ,i arquitectònicament, destaca per la fusta laminada a tot l'espai. Al nou edifici hi ha aules, tallers, lavabos i laboratoris.
Continuïtat educativa i sense mòbils des de sempre
Aquest curs el centre tindrà 401 alumnes: 57 a infantil, 177 a primària i 167 a ESO. La majoria són estudiants de la zona si bé el 25% són d'altres localitats com Igualada, Copons, Capellades. La directora admet que moltes famílies han apostat pel centre perquè és institut escola. "Que hi hagi continuïtat educativa és molt bonic i a les famílies els dones una tranquil·litat, els nens es coneixen des de P3 i també el professorat, això fa que sigui tot més proper i senzill", ha dit.
Des dels inicis també van apostar per prohibir completament els mòbils a l'escola. "Teníem molt clar que els mòbils no entrarien a l'escola. No l'han pogut portar mai i, per tant, els canvis del Departament d'Educació no ens han afectat", ha afegit la directora.
