Calaf balla amb Muchachito Bombo Infierno i Mama Dousha
Muchachito Bombo Infierno va presentar el seu xou "Historias de ser Muchacho" i Mama Dousha va presentar el seu treball 2025 "La Criolla"
Redacció
Calaf
El dissabte a la nit Muchachito Bombo Infierno i Mama Dousha van tocar a la Festa Major de Calaf. Va ser un dels plats forts de la present edició. L’artista de Santa Coloma de Gramenet va presentar el seu xou «Historias de ser Muchacho» , un repàs a la seva trajectòria que va des dels inicis com a músic de carrer fins als projectes amb Trimeló de Naranjus, G5 i La Colla Voladora
A l’escenari va acompanyar-lo Gerard Mases Espinasa, conegut artísticament com a Lere. I després Mama Dousha va presentar el seu disc «La Criolla». La nit la va tancar la Dj. Trapella.
