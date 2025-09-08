Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Calaf balla amb Muchachito Bombo Infierno i Mama Dousha

Muchachito Bombo Infierno va presentar el seu xou "Historias de ser Muchacho" i Mama Dousha va presentar el seu treball 2025 "La Criolla"

Actuació de Mama Dousha, conegut per la cançó Rikiti, entre d'altres / Pep T.B.

Redacció

Calaf

El dissabte a la nit Muchachito Bombo Infierno i Mama Dousha van tocar a la Festa Major de Calaf. Va ser un dels plats forts de la present edició. L’artista de Santa Coloma de Gramenet va presentar el seu xou «Historias de ser Muchacho» , un repàs a la seva trajectòria que va des dels inicis com a músic de carrer fins als projectes amb Trimeló de Naranjus, G5 i La Colla Voladora

El grup Muchachito Bombo Infierno en el concert / Pep T.B.

El grup Muchachito Bombo Infierno en el concert / Pep T.B.

A l’escenari va acompanyar-lo Gerard Mases Espinasa, conegut artísticament com a Lere. I després Mama Dousha va presentar el seu disc «La Criolla». La nit la va tancar la Dj. Trapella.

