Igualada i Esparreguera tenen més busos a Barcelona des d’avui
Els busos exprés interurbans e5 i e18, així com la línia regular Igualada – Martorell –UAB disposaran de més expedicions
Redacció
Les millores al transport interurbà de bus que impulsa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica arriben avui a diverses línies que connecten l’Anoia amb el Baix Llobregat i amb Barcelona. L’ampliació d’horaris i freqüències s’afegeix a les actuacions que ja van començar dissabte passat.
La línia Exprés e5 Igualada–Barcelona ofereix 33 expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners, quatre més que fins ara. Es tracta d’una de les rutes amb més demanda, molt utilitzada pels estudiants i treballadors que cada dia es desplacen fins a la capital catalana. També guanya freqüències la línia Exprés e24 Esparreguera–Barcelona, que passa a tenir 18 expedicions d’anada i 14 de tornada en dies feiners, amb tres circulacions addicionals per sentit.
A més, l’Exprés e18 Sant Sadurní d’Anoia–Barcelona oferirà 27 expedicions d’anada i 25 de tornada en dies feiners amb un reforç dels caps de setmana que passarà de dues a cinc sortides per sentit. La línia Esparreguera–Martorell passarà a oferir 25 expedicions per sentit, cinc més d’anada i quatre de tornada. La línia Igualada–Martorell–UAB incorpora una nova expedició per sentit, fins a tres d’anada i tres de tornada els dies lectius universitaris, i finalment, l’Exprés e5 Almacelles–Lleida augmenta l’oferta fins a 21 expedicions d’anada i 22 de tornada en dies feiners, amb set per sentit en dissabtes feiners.
Canvis des de dissabte
El passat dissabte 6 de setembre ja van entrar en servei les primeres millores del pla, amb un reforç de diverses línies a Ponent. La línia Castelldans–Lleida va passar de quatre a sis expedicions d’anada i set de tornada en dissabtes feiners, mentre que la línia Aitona–Soses–Lleida va incrementar l’oferta tant entre Aitona i Lleida, amb set expedicions per sentit en dissabtes feiners, com entre Soses i Lleida, on el servei arriba a vuit expedicions per sentit en comptes de les sis d’anada i set de tornada que hi havia fins ara.
Aquestes actuacions formen part del Pla de xoc de millora del bus interurbà, que el Govern va començar a desplegar abans de l’estiu i que preveu una inversió de 17 milions d’euros entre el 2025 i el 2026. L’objectiu és reforçar els corredors amb més demanda i els que connecten amb centres de salut i d’ensenyament. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va subratllar en la presentació del pla que la intenció és «millorar la xarxa de bus interurbà per afavorir la mobilitat col·lectiva i l’equilibri territorial»
- Una espanyola confessa el que guanya i estalvia vivint a Islàndia
- Un ferit crític evacuat en helicòpter i dos més de greus en un xoc frontal a Alp
- El primer premi de la Loteria Nacional d’aquest dijous deixa 330.000 euros al Bages
- Un ferit en un accident entre tres vehicles a la C-55, a Manresa
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d’Helena Jubany suposa un gir per a la manresana acusada en el cas?
- NECROLÒGIQUES DEL 7 DE SETEMBRE DEL 2025
- Berga vibra amb el ciclisme retro i l’ambient de la Portal Attack
- Aquests són els pobles de la Costa Brava que han desaparegut