Tornada a l'escola
Igualada obre el curs escolar amb la prohibició dels mòbils i noves rutines digitals
Abraçades, rialles i algun plor han marcat la primera jornada del 2025-2026 a les escoles de la ciutat
El dia s’ha llevat rúfol, però a les portes de les escoles d’Igualada hi ha regnat la llum dels retrobaments. Aquest dilluns, 8 de setembre, els infants d’infantil, primària, ESO i FP de grau bàsic han començat el curs 2025-2026. Entre motxilles noves i nervis a flor de pell, s’han vist abraçades llargues, rialles contagioses i també algun plor dels més petits, consolats pels pares i mares que els acompanyaven.
A l’Escola Emili Vallès, molts alumnes han arribat a peu, mentre que d’altres ho han fet amb cotxe fins a la zona habilitada de “petó i adéu”, dins del camí escolar segur que facilita l’accés al centre. Les entrades s’han viscut amb una barreja de rutina i emoció, entre la pressa de deixar els fills i les converses ràpides amb altres famílies.
Un dels grans canvis d’aquest curs és la prohibició dels telèfons mòbils i rellotges intel·ligents a l’aula en totes les etapes obligatòries. Una mesura que, segons Maria, mare d’una nena de cinquè i d’un nen de primer a l’Escola Emili Vallès, “a primària encara no es notarà gaire, però sí que es nota que aquest any els chromebooks no se’ls podran endur a casa”.
Per a altres famílies, el repte és el salt d’etapa. Anna, mare del Jan, que avui ha estrenat l’ESO a l’Institut Pere Vives, explica que li fa respecte la desaparició de l’horari partit: “Al poble estava acostumat a dinar al menjador a les dotze i mitja i a tenir un ritme més pausat. Ara farà un horari continuat de vuit a dos quarts de tres i dinarà molt tard. A mi m’agradava més l’horari partit perquè penso que els nois i noies rendeixen millor i no arriben tan cansats al migdia. Em preocupa que aquest canvi li costi d’assimilar i que afecti també les extraescolars”.
En xifres globals, a Catalunya són més d’1,3 milions els alumnes que s’han incorporat aquest dilluns a les aules. El curs arrenca també amb més professorat i reforços en l’atenció a la diversitat, així com amb noves dotacions d’aules d’acollida. Des de la conselleria s’ha remarcat la voluntat de millorar resultats i afrontar reptes com la diversitat i l’impacte de la intel·ligència artificial.
El calendari encara reserva dates: divendres 12 serà el torn dels estudiants de batxillerat, de la resta de cicles d’FP i dels programes de formació i inserció (PFI); fins al 15 de setembre s’incorporaran els ensenyaments artístics i esportius, i fins al 22 ho faran les escoles d’idiomes i els centres d’adults.
