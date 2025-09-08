Mobilitat
Poble Actiu veu “insuficient” l’augment de busos i alerta que Igualada és “la ciutat pitjor connectada de la sisena corona metropolitana”
La formació municipalista celebra les noves expedicions però denuncia que són menors que a altres ciutats de l’entorn i critica el triomfalisme del govern local
Poble Actiu ha valorat aquest dilluns les millores anunciades per la Generalitat a les línies d’autobús que connecten Igualada amb Barcelona i amb la UAB. Tot i admetre que l’augment de freqüències “és positiu” i que “els igualadins i igualadines tindran més freqüència d’autobusos”, els representants del grup consideren que la mesura és “clarament insuficient si es compara amb altres ciutats de la sisena corona metropolitana”.
Amb el reforç anunciat per la Generalitat, la línia exprés Igualada–Barcelona sumarà vuit expedicions noves —quatre d’anada i quatre de tornada— fins a arribar a 66 trajectes diaris. La formació municipalista celebra aquest augment, però recorda que a Vilafranca del Penedès l’increment és de 14 viatges al dia i a Sant Sadurní d’Anoia de 10, de manera que Igualada queda “en desavantatge”. A més, han subratllat que la desproporció és evident si es tenen en compte els usuaris: “A Igualada hi haurà 66 viatges diaris per 968.000 passatgers i, en canvi, a Vilafranca del Penedès, que tenen menys de la meitat de passatgers, uns 400.000, tenen 88 viatges diaris”.
En aquest sentit, han criticat que “la celebració de l’equip de govern de l’Ajuntament presentant aquesta notícia no s’ajusta a la realitat: és millorable i ens deixa per sota d’altres ciutats del nostre entorn”. Segons la formació, “de totes les ciutats de la sisena corona metropolitana, Igualada és la ciutat amb pitjor connexió de transport públic”, amb una situació més desfavorable que Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Manresa, Granollers, Vic o Mataró.
La formació ha vinculat aquesta mancança a la manca de pressió política de l’Ajuntament. “A Vilafranca s’han fet crítiques i l’equip de govern ha pressionat la Generalitat, i aquí a Igualada no s’estan fent els deures”, han assenyalat.
Una línia pendent amb Lleida
Més enllà de la connexió amb Barcelona, Poble Actiu ha posat l’accent en la necessitat d’un enllaç exprés amb Lleida. “Fa anys que reclamem allargar la línia Lleida–Cervera fins a Igualada i que hi hagi un bus exprés Igualada–Lleida”, han recordat, tot subratllant que la proposta va ser aprovada al Parlament de Catalunya, però que el Govern “segueix fent cas omís”.
Els representants del grup defensen que hi ha demanda real per aquesta línia: “Som una ciutat de 40.000 habitants amb una capital de 120.000, tenim a Igualada un campus de la Universitat de Lleida i, en canvi, no tenim un servei de bus directe. Cada diumenge hi ha cues de gent davant de l’Hotel Amèrica esperant transport privat per anar fins a Lleida”.
Celebració pel carril bus
Finalment, Poble Actiu ha celebrat l’entrada en funcionament del carril bus-VAO a la B-23, inaugurat aquest estiu. “Després de molts anys esperant-ho, finalment hi haurà carril bus a l’entrada de Barcelona, i això farà que els temps de trajecte siguin menors. Hi haurà els mateixos viatges, però almenys el temps de trajecte serà menor”, han destacat, qualificant la mesura de “positiva i llargament esperada pels passatgers”.
