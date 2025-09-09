Els graus universitaris d'Igualada inicien el curs superant els 1.000 per primer cop
La universitat ha celebrat una jornada d'acollida dels alumnes, entre els quals hi ha els 290 que enguany s'estrenen a les aules igualadines
Redacció
El Campus Universitari d’Igualada-UdL ha donat el tret de sortida al nou curs acadèmic amb una xifra històrica: més de 1.000 estudiants matriculats, entre els quals hi ha 290 alumnes de nou accés. "Aquesta fita consolida la trajectòria de creixement del campus i reforça la seva posició com a referent acadèmic a les comarques centrals", segons han explicat els responsables dels estudis universitaris.
L’estudiantat es forma en els dos edificis principals del campus: d’una banda, l’originari edifici Pla de la Massa, que allotja les titulacions d’Enginyeria i d’ADE, i de l’altra l’edifici Ciències de la Salut, ubicat al Passeig Verdaguer i inaugurat l’any passat, que acull l’alumnat d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició i compta amb una connexió directa amb el 4D Health, un centre de simulació clínica pioner on els estudiants realitzen bona part de la seva formació pràctica.
Aquest dimarts s’ha celebrat una Jornada d’Acollida perquè els nous estudiants coneguessin el campus. Al llarg del dia, els equips directius han presentat a l’alumnat els plans d’estudis i els serveis disponibles, i s’ha organitzat una visita guiada a les instal·lacions.
La UdL ofereix a Igualada vuit titulacions entre graus, dobles graus i màsters. El Campus Universitari d’Igualada-UdL "es distingeix per la combinació de formació especialitzada, una relació propera amb l’estudiantat i unes instal·lacions de primer nivell", han explicat fons del center, que han afegit que a la capital de l'Anoia es fa "una clara aposta per la internacionalització mitjançant dobles titulacions i fomenta la inserció laboral dels graduats amb pràctiques en empreses i institucions".
