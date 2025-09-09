Economia local
FirAnoia apaga els generadors i estrena els nous estands de km0: la 72a edició mira a la ‘terra i futur’
La fira multisectorial reunirà 137 expositors —una vintena més que l’any passat— en un recinte de 16.800 m² a Igualada, del 19 al 21 de setembre
FirAnoia estrena l’Espai POPUP d’emprenedoria, una MiniFira infantil i podcasts en directe, i incorpora de manera excepcional el Mercat d’Antiguitats en dissabte
La FirAnoia 2025 arriba amb més múscul i més novetats que mai. La històrica fira multisectorial d’Igualada, que enguany celebra la seva 72a edició, aposta per la sostenibilitat amb l’eliminació dels generadors, estrena uns estands de disseny i producció local i fa valdre el lema d’enguany: ‘terra i futur’, amb un doble accent en l’arrelament i la projecció.
Durant la presentació, el president de Fira Igualada, Ivan Sánchez, ha recordat que quan va assumir la presidència, fa dos anys i coincidint amb la setantena edició, va van fixar-se l’objectiu de fer una entitat “més proactiva, més oberta i més atrevida”, i ha defensat que aquesta edició n’és el reflex. El vessant de “terra” es tradueix en una aposta pel producte de proximitat, amb més artesans i productors que mai; el de “futur”, en una multisectorial consolidada amb més de 40 empreses d’innovació, energies, salut, benestar i automoció.
La sostenibilitat és un altre dels trets distintius. Per primer cop, la fira prescindirà dels grups electrògens i s’alimentarà de la xarxa elèctrica municipal, alhora que redueix papereria i reutilitza elements gràfics. “No és un greenwashing per tal de dir que som verds, sinó pensar en com podem produir fires i mercats de manera sostenible”, ha remarcat Sánchez. La gran novetat són els Estands Anoia, dissenyats i fabricats a Igualada amb materials reutilitzables, que es presenten en format prototip i s’aniran desplegant en pròximes edicions.
Emprenedoria i talent jove
La fira també obrirà la porta a nous projectes amb l’Espai POPUP, creat de la mà del projecte de La Incubadora d’empreses municipal, on emprenedors locals mostraran iniciatives de manera efímera i es rellevaran matí i tarda perquè “cada visita sigui diferent”. L’Espai Podcast, en col·laboració amb Ràdio Igualada, i la programació cultural amb espectacles i música completaran aquesta mirada cap al talent emergent. A més de l’oferta empresarial, FirAnoia vol ser també un aparador cultural i artístic, amb activitats que donaran visibilitat a creadors locals i a propostes de rellevància per a la ciutat. Les famílies hi trobaran la MiniFira i el joc ExplorAnoia, que proposa descobrir segells amagats pel recinte. Així mateix, hi haurà més oferta cultural amb actuacions tradicionals de les entitats locals.
El vessant més tradicional també guanya protagonisme. La Fira d’Artesania obrirà des de divendres i, de manera excepcional, s’hi sumarà el Mercat d’Antiguitats en dissabte, omplint el Passeig Verdaguer de punta a punta. En paral·lel, l’Espai Automoció sortejarà 3.000 € entre compradors de vehicle i la Mostra d’Entitats recuperarà presència pròpia dins el recinte.
Amb 137 expositors —una vintena més que l’any passat— i 16.800 m² d’oferta, FirAnoia es consolida com la fira multisectorial més gran de la comarca. Els horaris seran divendres (17–21 h), dissabte (10–14.30 h i 17–21 h) i diumenge (10–14.30 h i 17–20 h).
Durant la presentació, el regidor de Dinamització Econòmica i Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Marcè, ha subratllat “el creixement exponencial fantàstic” de la fira, recordant que l’última edició es va situar en uns 110 expositors i que ara la xifra arriba als 137. Per Marcè, FirAnoia “reforça la capitalitat econòmica d’Igualada” i demostra la capacitat de renovar-se d’una cita amb set dècades d’història. En relació amb les futures obres al Passeig Verdaguer, Marcè va avançar que es buscaran alternatives per garantir la continuïtat de la fira durant els treballs.
