L'activista cultural Jaume Piquer es retroba amb Igualada en l'acte institucional de la Diada
L'Ajuntament d'Igualada va celebrar dilluns al vespre, a la sala de plens, la part oficial de l'11 de setembre
Redacció
L'activista cultural i dinamitzador Jaume Piquer i Jordana va ser el protagonista de l'acte institucional de l'11 de setembre a Igualada. Estret col·laborador del president Quim Torra, Piquer va pronunciar la conferència "Tant és ara com abans, perquè això ja ve d’enrere". Piquer va parar a la Sala de Sessions de l’Ajuntament d’Igualada.
Piquer és conegut per la seva trajectòria vinculada a projectes culturals i lingüístics arreu del país, i especialment pel paper com a responsable del café-bar Jimmy Jazz d’Igualada (1995-2005), que va esdevenir un espai de referència per a la gresca catalana i les begudes de la terra. Actualment, Piquer viu a Girona amb la seva família i forma part de l’equip de l’Oficina del president Quim Torra.
Després de la conferència, va tenir lloc l’acte d’Hissada de la Senyera al davant de l’Ajuntament on els Miquelets van fer els honors a les autoritats abans de la hissada de la Senyera. El Cor Exaudio va ser l’encarregat d'interpretar l'himne dels Segadors. Després va interpretar dues cançons populars catalanes.
El programa d’actes emmarcats en la Diada de Catalunya es complementa amb la Ballada de sardanes el dia 13 de setembre, amb la Cobla Mediterrània a les 11.30 h a la plaça de Cal Font. Aquest és un acte organitzat per l’Agrupació Sardanista d'Igualada amb el suport de l’Ajuntament.
A banda, el divendres 5 de setembre, el Teatre Municipal Ateneu, va acollir els Premis al Compromís Cultural d’Òmnium Anoia que cada any premien persones i col·lectius de la comarca, per la seva tasca en defensa de la llengua i la cultura catalanes. Enguany s’ha reconegut la tasca duta a terme per l’Agrupació Folklòrica Igualadina en la categoria col·lectiva i a Marcel·lí J. Valls Torné en la categoria individual.
