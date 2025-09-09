L'escola i conservatori de Música d'Igualada rep un ajut per a la formació de joves amb discapacitat funcional
La fundació SIFU atorga beques perquè joves amb disfunció funcional pugui fer estudis elementals, professionals o superiors; adquirir instruments adaptats o tecnologia inclusiva i participar en residències artístiques
Redacció
L'Escola i Conservatori de Música d'Igualada, a través de la fundació SIFU, entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure la inclusió i la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, ha rebut un ajut per atendre alumnes amb diversitat funcional que vulguin aprendre música o instrument. L'Escola Conservatori Mestre Joan Just i Bertran és una de les entitats de les Beques SuperArte 2025 que tenen aquesta finalitat. En la seva sisena edició, un total de 22 artistes i 6 entitats procedents de tot l’estat han estat seleccionats per continuar la seva formació en música o dansa. Les beques els permetran accedir a estudis elementals, professionals o superiors; adquirir instruments adaptats o tecnologia inclusiva; participar en residències artístiques, rebre mentoratge especialitzat i avançar en el seu camí cap a la professionalització artística.
Juntament amb l’Escola igualadina també han estat premiades: The Smart Shallows (Barcelona, música) , Neuro Band (Madrid/Gran Canària, música), Alteraciones Danza-Teatro (Madrid, dansa), Igualarte (Vigo-Pontevedra, música, dansa, teatre, acrobàcia, joieria i disseny) i ASSIDO (Múrcia, dansa). Amb aquesta línia de suport, la Fundació SIFU reforça l’impacte social i cultural d’agrupacions compromeses amb la inclusió a través de l’art.
La regidora d’Ensenyaments Artístics de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa, ha valorat molt positivament aquesta beca i ha destacat que “és un reconeixement a la bona feina que es fa al centre i, especialment, a la implicació i perfeccionament del programa per formar alumnes amb diversitat funcional". "Aquest premi ens encoratja a continuar treballant per una educació artística inclusiva i de qualitat", ha aafegit.
El Programa SuperArte de la Fundació SIFU s’ha consolidat com una referència estatal en el desenvolupament del talent artístic inclusiu, segons ha explicat fonts municipals. El projecte té com a objectiu establir un itinerari personalitzat que acompanya cada artista des de la formació i orientació fins a la professionalització i la visibilitat pública.
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- La Policia de Manresa farà tancar a l’hora el súper de la carretera de Vic si no compleix
- Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón desmunta la versió del president sobre la DANA: «Vaig entrar en un xoc que em va dur a un ingrés hospitalari»
- Un arquitecte aporta una solució «viable» per a l’estació de busos de Berga