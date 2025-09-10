Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La colla excursionista de Vilanova del Camí es retroba després de l’estiu

La colla excursionista de Vilanova del Camí es retroba després de l’estiu / Julio Abad

Redacció

Vilanova del Camí

La colla excursionista de Vilanova del Camí es va retrobar després de les vacances per reprendre les sortides. 28 caminadors van fer una ruta des de Castellfolit del Boix fins a Castellolí, d’aproximadament 16 kilòmetres i un desnivell acumulat de 295 metres de pujada i 696 de baixada.

