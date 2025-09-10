Igualada, Vilanova i Montbui organitzen per primera vegada una pedalada conjunta per la setmana de la mobilitat
La trobada ciclista es farà el proper 20 de setembre, amb sortides de cada població i un parc d'activitats a l'Estació Vella d'Igualada
Redacció
Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui faran pedalar el centre de l'Anoia conjuntament. Les tres poblacions s'han posat d'acord per organitzar, el proper 20 de setembre una trobada amb bicicleta que farà un recorregut pels tres municipis. És una nova activitat que es fa en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible (del 16 al 22 de setembre), una iniciativa que té la intenció de promoure "hàbits de desplaçament més saludables, segurs i respectuosos amb el medi ambient", segons han explicat fonts de l'organització. Els tres ajuntaments compten amb la col·laboració en l'organització de les entitats 2Rodes i Ciclistes Urbans, referents en la promoció de la bicicleta i la mobilitat sostenible a la comarca. Ahir es va fer la presentació de l'activitat amb la presència dels tres regidors de mobilitat dels municipis participants, Miquel Vives (Igualada), Jordi Barón (Vilanova del Camí) i Jordi Bòria ( Montbui)
El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, Miquel Vives, ha explicat que “aquesta bicicletada vol posar en valor la bicicleta com a mitjà de transport diari, remarcar la necessitat de construir ciutats més ciclables i posar de relleu la facilitat per connectar amb bicicleta els tres municipis també sobre dues rodes”.
De la seva banda, Jordi Barón, regidor de mobilitat de Vilanova del Camí, ha destacat que “celebrem que haguem treballat conjuntament aquesta proposta fruit de la feina feta des de fa mesos per part dels tres ajuntaments amb la voluntat de treballar per una mobilitat eficient a la Conca”. El tram de Vilanova del Camí s’iniciarà a la plaça Joan Vich.
En el mateix sentit, Jordi Bòria, regidor de mobilitat de Montbui, ha celebrat que es “dugui a terme aquesta pedalada entre els tres municipis i que es pugui seguir realitzant durant més anys, un exemple del treball per fomentar la mobilitat conjunta als tres municipis”. A Montbui, el tram de la bicicletada s’iniciarà al Passeig Almeria.
La pedalada tindrà com a punt neuràlgic el Parc de l’Estació Vella d’Igualada, on s’instal·larà un circuit urbà i on, durant tot el matí, es realitzaran tallers gratuïts sobre normes i seguretat viària. Aquests tallers, impartits per agents de la Policia Local i agents cíviques, també estaran disponibles per a aquelles escoles que ho sol·licitin dins el programa d’educació viària municipal.
La setmana també posarà un èmfasi especial en els escolars i les famílies, tot promovent l’ús de la bicicleta i altres formes de mobilitat sostenible en els desplaçaments quotidians.
El regidor Vives ha remarcat que la Setmana de la Mobilitat és una oportunitat per recordar que “treballem tot l’any per aconseguir una mobilitat més accessible, amb més freqüències i línies de transport públic, parades adaptades i una millora constant dels serveis”.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Els voluntaris de la Catalunya central contra el foc a Zamora són superherois a les xarxes socials
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
- La policia busca l'home que va enviar a l'hospital d'un cop de puny el conductor d'un bus a Manresa
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»