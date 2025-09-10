Economia
La tousenca Natàlia Mas entra al nou consell assessor de Glovo
L’exconsellera d’Economia i Hisenda compartirà òrgan amb Raül Blanco, José Manuel García-Margallo i Marta Pascal per oferir “assessorament extern” a la companyia
La tousenca Natàlia Mas, exconsellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, ha estat escollida per formar part del nou consell assessor de Glovo, la plataforma catalana de repartiment a domicili. Segons han avançat La Vanguardia i El Confidencial, i ha pogut confirmar aquest diari, l’òrgan es constitueix aquesta setmana amb l’objectiu de ser un fòrum de consulta estratègica i aportar coneixement i experiència a l’equip directiu de la companyia.
A més de Mas, el consell estarà integrat per figures de primer nivell com l’expresident de Renfe i exsecretari general d’Indústria Raül Blanco, l’exministre d’Afers Exteriors (2011-2016) José Manuel García-Margallo, l’exsecretària general del PDeCAT Marta Pascal, la responsable de sistemes de la distribuïdora Prop a Pro Anna Miralles i l’exdirector general de Dorna Sports i exdirectiu del Barça Manel Arroyo.
Segons fonts de la companyia, l’objectiu és comptar amb assessorament extern en diversos àmbits i reforçar la presa de decisions davant els reptes estratègics que ha d’afrontar Glovo en els pròxims anys.
