L'Ajuntament d'Igualada presenta la programació dels equipaments cívics
Un curs de postres italianes, tallers de cuina persa, filosofia, assessorament, d’Imatge o bricolatge domèstic són algunes de les novetats d’aquest semestre
Redacció
L’Ajuntament d’Igualada ha presentat la 51a edició de la programació dels Equipaments Cívics, que enguany proposa més de 200 activitats diverses adreçades a tots els públics. L’objectiu del consistori és que «tothom pugui trobar-hi una proposta d’interès i s’animi a participar de la vida comunitària als diferents centres de la ciutat».
La regidora de Centres Cívics, Patrícia Illa, ha subratllat que «aquesta programació és una mostra del compromís de l’Ajuntament per oferir activitats variades i de qualitat, que fomenten la participació ciutadana i contribueixen a fer d’Igualada una ciutat més cohesionada, activa i saludable. Volem que els equipaments cívics continuïn sent espais de trobada i aprenentatge per a tothom».
Tal com és habitual, l’oferta inclou cursos continuistes, com pilates, zumba, idiomes, els jocs de memòria o les activitats de benestar emocional. Paral·lelament, s’hi incorporen novetats com el curs de postres italians, cuina persa, nous tallers de filosofia, assessorament d’imatge i maquillatge de Nadal, bricolatge domèstic, una segona part del taller del vehicle elèctric o sessions d’arteràpia. Les sortides culturals també es mantenen dins la programació, amb visites previstes a Vic, Vilafranca del Penedès i Andorra.
Un dels punts destacats d’aquesta temporada és l’adhesió al programa «Més Digitals» de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu formar la ciutadania i acompanyar-la en l’ús segur i responsable d’Internet i dels dispositius mòbils, contribuint així a reduir l’escletxa digital. En aquest marc, es programen tallers de mòbil adaptats a tots els nivells, des de persones sense coneixements previs fins a aquelles que volen aprofundir i guanyar confiança.
A més, aquesta programació inclou una cita especial: la celebració del 20è aniversari de l’Espai Cívic Centre, que tindrà lloc el dissabte 20 de setembre i que reunirà veïns i veïnes en un acte commemoratiu.
Calendari d’inscripcions
El passat dimecres 10 de setembre es va fer el repartiment de número i hora als centres, a partir de les 8 h del matí. Les inscripcions s'obriran el dimarts 16 de setembre, només per a persones empadronades a Igualada. A partir de les 8 h es podran fer per Internet i, a partir de les 9 h, per telèfon i presencialment. L'endemà s'obrirà per a la resta de la ciutadania (tot i que les sortides culturals s’obren a tothom des del dia 16).
L’Ajuntament anima la ciutadania «a fer servir la via online com a mètode més àgil i còmode». Es recomana comprovar amb antelació l’accés correcte a la web i, en cas de dubtes o incidències, «contactar amb els centres cívics per rebre suport».
