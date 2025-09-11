Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Actuació

Música i natura es fusionen a l’Embosca’t Festival, a Clariana

Música i natura es fusionen a l’Embosca’t Festival, a Clariana

Música i natura es fusionen a l’Embosca’t Festival, a Clariana / Clara Orozco

Redacció

Clariana

La novena edició del festival Embosca’t de Clariana, a l’Anoia va fusionar música i natura en una experiència al mig del bosc. Els assistents van poder gaudir d’una selecció musical plena de sensibilitat i delicadesa. El tancament el van protagonitzar Jo Jet i Maria Ribot.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
  2. Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
  3. «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
  4. El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
  5. Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
  6. Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
  7. Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»
  8. Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual 'd'aprenentatge' per sentència

Rull, durant l'homenatge a Casanova: "La nació catalana continua sent masegada"

Rull, durant l'homenatge a Casanova: "La nació catalana continua sent masegada"

Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)

Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)

Assassinat d'un influencer ultra a la universitat: un aliat de Trump rep un tret mentre parlava de tirotejos a les escoles

Assassinat d'un influencer ultra a la universitat: un aliat de Trump rep un tret mentre parlava de tirotejos a les escoles

Junts dona suport al PP i Vox per impedir la reducció de la jornada laboral

Junts dona suport al PP i Vox per impedir la reducció de la jornada laboral

Musk diu que llançarà Grok 5 aquest any i que la seva versió actual és millor que GPT-5 d'OpenAI

Musk diu que llançarà Grok 5 aquest any i que la seva versió actual és millor que GPT-5 d'OpenAI

La 16a Marxa de Torxes de Manresa, en fotos

La 16a Marxa de Torxes de Manresa, en fotos

Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?

Per què un terç de l'alumnat dels 3 als 16 anys té necessitats educatives específiques a Catalunya?

El Baxi Manresa s'enfrontarà a dos Tourmalets del calendari en quatre mesos i mig inicials de pujada contínua

El Baxi Manresa s'enfrontarà a dos Tourmalets del calendari en quatre mesos i mig inicials de pujada contínua
Tracking Pixel Contents