Actuació
Música i natura es fusionen a l’Embosca’t Festival, a Clariana
Redacció
Clariana
La novena edició del festival Embosca’t de Clariana, a l’Anoia va fusionar música i natura en una experiència al mig del bosc. Els assistents van poder gaudir d’una selecció musical plena de sensibilitat i delicadesa. El tancament el van protagonitzar Jo Jet i Maria Ribot.
