Antifrau admet a tràmit una denúncia de contractes d'Igualada possiblement irregulars
El govern assegura que no té cap petició de l'oficina i que sempre ha actuat amb el vist-i-plau de secretaria i intervenció
L’Oficina Antifrau de Catalunya ha admès a tràmit una denúncia anònima que descriu presumptes irregularitats en la contractació d'empreses a l’Ajuntament d’Igualada, segons una documentació a la que va tenir accés la publicació La Veu de l'Anoia. El govern de Junts a la capital de l'Anoia assegura que de l'Oficina Antifrau no s'han posat en contacte amb l'Ajuntament i que tota la contractació que sha fet ha estat avalada pels tècnics corresponents, secretari municipal i interventor. La denúncia s'hauria presentat el 25 de juliol i l’Oficina Antifrau el va admetre a tràmit el 22 d'agost.
La suposa mala pràxis de l'Ajuntament d'Igualada estaria relacionada amb el fraccionament irregular de contractes per algunes empreses i la "complicitat" de l'administracó local en determinats aproveïdors. En resposta a les acusacions, el govern afirma que "ha actuat, al llarg del seu mandat, amb estricte compliment de la legalitat i escrupolós respecte a la normativa de contractació pública".
Afegeix que a "l'Ajuntmaent, no s'ha rebut cap comunicació de l'Oficina Antifrau de Catalunya, respecte de l'existència de cap investigació, ni cap sol·licitud d'informació", i ja indica que en el cas que es rebi en els propers dies s'actuarà amb transparència atorgant al cap de l'oficina el que requereixi. Fonts del govern han assegurat "la inexistència de cap mena d´irregularitat, així com en tot moment l'actuació amb rigor, eficàcia i transparència d'aquest govern respecte la prestació dels serveis municipals en benefici de la ciutadania".
De totes manres, sense fer una acusació explícita, el govern mostra la seva "repulsa a la utilització, esbiaixada, de procediments administratius i judicials i la seva filtració interessada amb l'única voluntat de soscavar, sense cap justificació, la credibilitat d'altres forces polítiques. Aquesta no és la nostra manera de governar, ni de fer política, ni creiem que sigui acceptable per part dels ciutadans d´Igualada", afirmen.
El PSC (Igualada Som-hi) ha demanat al govern que en aquest tema actuï amb transparència i faciliti tot l’accés a la informació. El grup socialista ha sol·licitat al govern "poder tenir tota la documentació que l’Ajuntament lliuri a Antifrau i, alhora, tenir la petició d’informació que Antifrau faci arribar a l’Ajuntament". Els socialistes faran "un seguiment escrupulós" de l’assumpte i espera, pel bé de la ciutat i pel bé de la institució, que no hi hagi cap “mala praxi” i que la fase d’avaulació oberta esclareixi la qüestió.
