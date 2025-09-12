Els alcaldes de l'entorn metropolità demanen un gir al govern per reequilibrar el país
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, participa amb la resta d'alcaldes, a la reunió de l’associació de municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona amb el conseller Albert Dalmau
Redacció
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el de Martorell, Xavier Fonollosa, han participat a la reunió de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Durant la trobada, l’Arc Metropolità ha plantejat la necessitat d’abordar políticament el reequilibri de la Regió Metropolitana i d’articular una estratègia comuna que permeti impulsar un model de desenvolupament capaç de dotar de millors recursos i oportunitats al conjunt del territori.
En el transcurs de la reunió, segons fonts de l'Ajuntament d'Igualada, la delegació municipal ha tractat amb al conseller qüestions relacionades amb la mobilitat, l’habitatge, la seguretat i el finançament local, entre altres àmbits d’interès compartit.
L’Associació també li ha subratllat la importància que el Govern de la Generalitat s’impliqui activament en el desenvolupament de polítiques públiques que afavoreixin l’equilibri territorial, redueixin les desigualtats i contribueixin a construir una Regió Metropolitana de Barcelona més cohesionada, justa i competitiva.
Finalment, ambdues parts s’han emplaçat a mantenir noves trobades per tal de definir les estratègies i accions concretes que permetin avançar en els objectius plantejats.
- Alfonso Muñoz, funcionari de la Seguretat Social: 'No sol·liciti mai la jubilació dos anys abans de l'edat ordinària
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Cap de Trànsit de la Regió Policial Central: «Molts accidents els provoquen conductors que són multireincidents»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Andreu Torres Pio: «No podia deixar Manresa sense xurreria fixa»
- Excursions d'un dia per Catalunya per fugir de la rutina (sense perdre temps ni diners)
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat