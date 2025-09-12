Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els alcaldes de l'entorn metropolità demanen un gir al govern per reequilibrar el país

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, participa amb la resta d'alcaldes, a la reunió de l’associació de municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona amb el conseller Albert Dalmau

Els alcaldes metropolitans que s'han reunit avui a la Generalitat

Els alcaldes metropolitans que s'han reunit avui a la Generalitat / Gencat

Redacció

Igualada

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el de Martorell, Xavier Fonollosa, han participat a la reunió de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona amb el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Durant la trobada, l’Arc Metropolità ha plantejat la necessitat d’abordar políticament el reequilibri de la Regió Metropolitana i d’articular una estratègia comuna que permeti impulsar un model de desenvolupament capaç de dotar de millors recursos i oportunitats al conjunt del territori.

En el transcurs de la reunió, segons fonts de l'Ajuntament d'Igualada, la delegació municipal ha tractat amb al conseller qüestions relacionades amb la mobilitat, l’habitatge, la seguretat i el finançament local, entre altres àmbits d’interès compartit.

L’Associació també li ha subratllat la importància que el Govern de la Generalitat s’impliqui activament en el desenvolupament de polítiques públiques que afavoreixin l’equilibri territorial, redueixin les desigualtats i contribueixin a construir una Regió Metropolitana de Barcelona més cohesionada, justa i competitiva.

Finalment, ambdues parts s’han emplaçat a mantenir noves trobades per tal de definir les estratègies i accions concretes que permetin avançar en els objectius plantejats.

