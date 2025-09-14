Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conveni

Comerç i Ajuntament s’alien a Vilanova per dinamitzar l’activitat econòmica i social del municipi / AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ

Redacció

Vilanova del Camí

L’Ajuntament de Vilanova del Camí va renovar el conveni de col·laboració amb l’associació Vilanova Comerç per fomentar les activitats d’interès econòmic, social i de promoció del comerç local. El compromís acordat és mantenir les campanyes ja consolidades com la Ruta de la Tapa o el Bingo Solidari, així com treballar en les accions de difusió de l’entitat Vilanova Comerç amb la voluntat de fer créixer el nombre d’associats.

