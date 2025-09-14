Conveni
Comerç i Ajuntament s’alien a Vilanova per dinamitzar l’activitat econòmica i social del municipi
Redacció
Vilanova del Camí
L’Ajuntament de Vilanova del Camí va renovar el conveni de col·laboració amb l’associació Vilanova Comerç per fomentar les activitats d’interès econòmic, social i de promoció del comerç local. El compromís acordat és mantenir les campanyes ja consolidades com la Ruta de la Tapa o el Bingo Solidari, així com treballar en les accions de difusió de l’entitat Vilanova Comerç amb la voluntat de fer créixer el nombre d’associats.
