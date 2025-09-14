Cornamuses, viola de roda i flautes medievals ressonen a Sant Martí Sesgueioles
La Capella del Roser ha acollit aquest matí un taller i audició d’instruments medievals amb la historiadora Laura de Castellet
La Capella del Roser de Sant Martí Sesgueioles ha retrocedit segles enrere aquest diumenge al matí. L’espai patrimonial ha acollit un taller i una audició d’instruments medievals a càrrec de la doctora en Història Medieval Laura de Castellet, dins del cicle Ressons del Roser, que impulsen l’Ajuntament i l’Associació Cultural La Corriola.
L’activitat ha ofert un passeig musical per la Catalunya medieval, amb la presentació d’una vintena d’instruments construïts amb materials originals i seguint criteris arqueològics. Cornamuses, viola de roda, flautes, tambors i cordòfons han ressonat dins la capella, tot recreant les melodies que es podien sentir fa segles.
Castellet ha explicat l’origen, l’evolució i el context històric de cada peça, i en va mostrar el so amb petites audicions de cançons en occità i gallec, les llengües dels trobadors. Els assistents, a més, han pogut interactuar amb alguns dels instruments i experimentar en primera persona com es feia música a l’edat mitjana.
El cicle Ressons del Roser té com a objectiu dinamitzar aquest edifici del segle XVII, inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb una programació variada que combina música, arts visuals i activitats divulgatives. El pròxim concert serà el 9 de novembre amb l’Escola Municipal de Música de Calaf, i al desembre s’hi podrà veure l’exposició Art sostenible en fusta de Gabriela Colàs.
La Capella del Roser, del segle XVII i catalogada com a bé patrimonial, s’ha convertit en un punt de trobada cultural del municipi.
- Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
- La família del manresà Jordi Ribas fa un donatiu per crear una plaça de professor de català a la Universitat de Michigan
- Un ferit en un incendi en un restaurant del carrer Divina Pastora de Manresa originat a la cuina
- Lidl reobrirà a Manresa el dia 26 amb 500 metres quadrats més de superfície
- Els Bombers recomanen no fer això si truques per demanar un rescat
- Dos detinguts a Manresa per cultivar marihuana en dos pisos al carrer Major i al carrer Migdia
- El maquinista de l'Alvia que va descarrilar a Santiago: “Vull que se sàpiga tot, que hi hagi justícia”
- Jordi González: 'Després d’aquesta malaltia que gairebé acaba amb mi si faig alguna cosa és perquè em surt del cor