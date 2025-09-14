Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cornamuses, viola de roda i flautes medievals ressonen a Sant Martí Sesgueioles

La Capella del Roser ha acollit aquest matí un taller i audició d’instruments medievals amb la historiadora Laura de Castellet

La doctora Laura de Castellet mostrant un dels instruments antics durant el taller

La doctora Laura de Castellet mostrant un dels instruments antics durant el taller / MV

Miti Vendrell

Sant Martí de Sesgueioles

La Capella del Roser de Sant Martí Sesgueioles ha retrocedit segles enrere aquest diumenge al matí. L’espai patrimonial ha acollit un taller i una audició d’instruments medievals a càrrec de la doctora en Història Medieval Laura de Castellet, dins del cicle Ressons del Roser, que impulsen l’Ajuntament i l’Associació Cultural La Corriola.

L’activitat ha ofert un passeig musical per la Catalunya medieval, amb la presentació d’una vintena d’instruments construïts amb materials originals i seguint criteris arqueològics. Cornamuses, viola de roda, flautes, tambors i cordòfons han ressonat dins la capella, tot recreant les melodies que es podien sentir fa segles.

Una vintena d’instruments medievals, reconstruïts amb materials originals i criteris arqueològics

Una vintena d’instruments medievals, reconstruïts amb materials originals i criteris arqueològics / MV

Castellet ha explicat l’origen, l’evolució i el context històric de cada peça, i en va mostrar el so amb petites audicions de cançons en occità i gallec, les llengües dels trobadors. Els assistents, a més, han pogut interactuar amb alguns dels instruments i experimentar en primera persona com es feia música a l’edat mitjana.

El cicle Ressons del Roser té com a objectiu dinamitzar aquest edifici del segle XVII, inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, amb una programació variada que combina música, arts visuals i activitats divulgatives. El pròxim concert serà el 9 de novembre amb l’Escola Municipal de Música de Calaf, i al desembre s’hi podrà veure l’exposició Art sostenible en fusta de Gabriela Colàs.

La Capella del Roser, del segle XVII i catalogada com a bé patrimonial, s’ha convertit en un punt de trobada cultural del municipi.

