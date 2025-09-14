Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gastronomia, cultura i turisme es trobaran a «Pieradegusta»

Gastronomia, cultura i turisme es trobaran a «Pieradegusta» / AJUNTAMENT DE PIERA

Redacció

Piera

Piera tornarà a ser l’epicentre de la gastronomia i la cultura de proximitat amb una nova edició del Pieradegusta els dies 20 i 21 de setembre al Nucli Antic. Durant dos dies, els voltants de la plaça del Peix s’ompliran de propostes per a tots els públics amb productes de quilòmetre zero.

