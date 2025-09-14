Educació
L’institut escola Renaixença dels Hostalets de Pierola comença el curs amb 413 alumnes
Redacció
Hostalets de Pierola
L’Institut Escola Renaixença dels Hostalets de Pierola va iniciar el curs amb 413 alumnes entre infantil, primària i secundària. El nou mòdul d’ESO, però, encara està pendent de permisos definitius de la Generalitat. Per aquest motiu, els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO s’han reubicat temporalment a l’edifici de l’escola, mentre que els de 4t d’ESO passaran els primers dies de curs a la torre del Sr. Enric. Pel que fa a la nova normativa sobre la prohibició de telèfons mòbils al centre, l’institut escola Renaixença destaca que no els afecta perquè ja la tenien implantada al centre.
