L’institut escola Renaixença dels Hostalets de Pierola comença el curs amb 413 alumnes / AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA

L’Institut Escola Renaixença dels Hostalets de Pierola va iniciar el curs amb 413 alumnes entre infantil, primària i secundària. El nou mòdul d’ESO, però, encara està pendent de permisos definitius de la Generalitat. Per aquest motiu, els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO s’han reubicat temporalment a l’edifici de l’escola, mentre que els de 4t d’ESO passaran els primers dies de curs a la torre del Sr. Enric. Pel que fa a la nova normativa sobre la prohibició de telèfons mòbils al centre, l’institut escola Renaixença destaca que no els afecta perquè ja la tenien implantada al centre.

