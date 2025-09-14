Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Masquefa promou una oferta variada d’activitats infantils per aquest curs

Masquefa

L’Ajuntament de Masquefa va publicar la Guia d’Infants per al curs 2025-2026, un document que recull tota l’oferta municipal adreçada als infants de 0 a 12 anys i a les seves famílies. La publicació inclou una àmplia varietat d’activitats educatives, culturals, esportives i de lleure, com per exemple tallers a la Biblioteca municipal, activitats a l’Espai Socioeducatiu, propostes del casal d’estiu, cultura popular i tradicional, o programes com el Club de Lectura Infantil. A la Guia també s’hi detallen els calendaris de festivitats de la vila, així com els serveis d’atenció i acompanyament a les famílies.

