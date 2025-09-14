Oci
Masquefa promou una oferta variada d’activitats infantils per aquest curs
Redacció
Masquefa
L’Ajuntament de Masquefa va publicar la Guia d’Infants per al curs 2025-2026, un document que recull tota l’oferta municipal adreçada als infants de 0 a 12 anys i a les seves famílies. La publicació inclou una àmplia varietat d’activitats educatives, culturals, esportives i de lleure, com per exemple tallers a la Biblioteca municipal, activitats a l’Espai Socioeducatiu, propostes del casal d’estiu, cultura popular i tradicional, o programes com el Club de Lectura Infantil. A la Guia també s’hi detallen els calendaris de festivitats de la vila, així com els serveis d’atenció i acompanyament a les famílies.
