Oci
Calaf tanca la Festa Major d’enguany amb una «alta participació veïnal»
Els actes nocturns, com el concert de «Muchachito Bombo Infierno», «Mama Dousha» i «DJ Trapella», van congregar prop d’un miler de persones
Redacció
La Festa Major de Calaf va tancar amb un balanç positiu per part de l’organització i l’Ajuntament. «Els actes programats es van poder celebrar amb normalitat i amb una gran participació veïnal, excepte el dilluns a la tarda que un petit temporal va fer acabar les sardanes i el ball abans».
L’edició d’enguany va començar divendres amb el pregó de Loli Cecilia Sánchez, una calafina que fa gairebé tres dècades que viu a Écija, Andalusia, on destaca per la seva tasca activista i feminista, així com per la seva implicació en el desenvolupament cultural i social. El seu discurs va ser el tret de sortida a uns dies de retrobaments, música, tradició i cultura popular.
Entre els moments més destacats hi va haver actes de cultura popular com la cercavila, la ballada de la Metredansa, el correfoc, o l’obra de teatre de l’ATC, que va omplir dos dies el Casal de Calaf.
Els actes nocturns, com el concert de Muchachito Bombo Infierno, Mama Dousha i DJ Trapella, van congregar prop d’un miler de persones. Un dels esdeveniments més «emotius», però, va ser el castell de focs, que tot i haver-se d’avançar mitja hora a causa de la pluja, va il·luminar el cel de Calaf amb gran expectació.
En el seu discurs inaugural, l’alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases, va remarcar que la Festa Major és «molt més que una simple celebració: és l’essència del que som, un moment per reconnectar amb allò que de veritat importa, amb la gent i amb el poble». I, a l’hora de fer balanç, va voler expressar un agraïment sincer a totes les persones que van col·laborar amb l’organització: «Quan arriba l’últim dia, només puc dir amb el cor ple: quina Festa Major més bonica hem viscut i quina sort tenim de sentir-nos part de Calaf».
Des de l’Ajuntament volen agrair la col·laboració de tota la ciutadania per fer que aquests dies de festa hagin transcorregut «sense incidents destacables i amb molt civisme».
