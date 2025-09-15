Masquefa, Piera i Collbató participen en un pla pilot per recollir queixes de consum per videoconferència
El servei que ara es posa a prova en 25 municipis s'estendrà progressivament a les 224 localitats que no disposen d'oficina municipal pròpia
Redacció
Dos municipis de l'Anoia, Masquefa i Piera, i un del nord del Baix Llobregat, Collbató, participen en una prova pilot perquè els ciutadans puguin fer consultes relacionades amb temes de consum mitjançant videotrucada. Es tracta d'un servei que impulsa Diputació de Barcelona i formen part del grup pilot 25 localitats. La prova està en marxa i el servei s’estendrà de forma progressiva a les 224 localitats de la Xarxa Local de Consum que no disposen d’oficina municipal pròpia, i que actualment reben cobertura a través de les unitats mòbils d’informació al consumidor (UMIC) i la bústia de consum.
Begues, Gelida, Santa Maria de Palautordera i Torrelles de Llobregat van participar en una fase prèvia, que va servir per definir l’estratègia a seguir i configurar les eines tecnològiques que s’estan implementant. Aquestes primeres atencions van obtenir una valoració mitjana de 9,2 sobre 10 a les enquestes de satisfacció. La prova pilot s’ha ampliat ara a 25 municipis, que han estat seleccionats entre aquells amb més de 12 reclamacions anuals a la bústia de consum i amb una major proporció per cada 1.000 habitants.
El servei ja s’està provant a l'Ametlla del Vallès Arenys de Munt, Begues, Bigues i Riells del Fai, Canyelles, Centelles, Collbató, Corbera de Llobregat, Gelida, la Roca del Vallès, l'Ametlla del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Masquefa, Piera, Polinyà, Sant Feliu de Codines, Sant Llorenç Savall, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Coloma de Cervelló, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Palautordera i Torrelles de Llobregat.
"El nou canal permetrà oferir un servei més proper, personalitzat i eficient, i és un pas endavant en l'accessibilitat als tràmits digitals", segons han explicat fonts de la Diputació de Barcelona. La persona que vulgui accedir al servei s’ha d’adreçar al seu ajuntament i sol·licitar una cita. Els tècnics municipals gestionaran la petició a través d’una pàgina de reserves, que activarà un correu electrònic amb la confirmació, un enllaç de connexió (via Microsoft Teams) i instruccions clares per connectar-s’hi.
El dia i hora acordats, la persona consumidora es podrà connectar a través del seu dispositiu (telèfon intel·ligent, tauleta o ordinador) i rebrà l’atenció directa del personal tècnic de consum de la Diputació de Barcelona, qui s’encarregarà de gestionar la reclamació i comunicar els resultats obtinguts.
