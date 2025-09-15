Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El nucli residencial de La Mallola celebra la seva Festa Major / AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Redacció

La Mallola

El nucli residencial de La Mallola va celebrar la seva Festa Major amb el tradicional Sopar Popular a la Fresca, el Concurs de Postres, el pregó de Festa Major, amb Joan Vila, i una representació teatral. El moment més destacat de la festa major, però, va ser l’Arrossada de Festa Major.

