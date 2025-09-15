Oci
El nucli residencial de La Mallola celebra la seva Festa Major
Redacció
La Mallola
El nucli residencial de La Mallola va celebrar la seva Festa Major amb el tradicional Sopar Popular a la Fresca, el Concurs de Postres, el pregó de Festa Major, amb Joan Vila, i una representació teatral. El moment més destacat de la festa major, però, va ser l’Arrossada de Festa Major.
