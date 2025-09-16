Igualada reclicla més, però queda lluny del complir amb l'exigència de la UE
L'objectiu que havia marcat Europa per als 2025 és que els municipis separessin en les diferents fraccions el 55 % de les deixalles que es generen
Igualada ha avançat en la gestió sostenible dels residus, però no ha arribat als mínims que exigeix la UE per al 2025. Haur. ia d'estar per sobre del 55% en materials reciclats correctament i encara es troba lluny d'aquest objectiu fixat per als 2025: està al 45,7%. Gairebé 10 punts per sota. Segons les dades publicades per l’Agència de Residus de Catalunya, la ciutat ha assolit l’any 2024 un 45,7% de recollida selectiva. Per a l'equip de govern, aquesta xifra "consolida la tendència positiva dels darrers anys".
L'Ajuntament ha fet l'exercici de comparar aquest xifres del 2024 amb les de fa 10 anys. En aquesta dècada de conscienciació global i local a través de campanyes anuals de difusió, la millora és notable: de 23,7% de recollida selectiva el 2014 als 45,7 actual. La lectura positiva és que en una dècada, la millora ha estat gairebé del 100%, però l'experiència de la majoria. La negativa és que la capital de l'Anoia haurà d'afrontar un esforç més per reciclar millor i avançar en models com els contenidors tancats o el porta a porta, com a mínim a determinats inderts.
El regidor de Sostenibilitat, Jordi Marcè, ha valorat positivament l'incremen, però ja ha avançat que "la voluntat de l’Ajuntament és de “no aturar-se i seguir incrementant les bones dades de recollida selectiva proporcionant a la ciutadania els millors mitjans per fer-ho”. La millora actual, Marcè considera que "és fruit de la feina constant que s’està fent des de l’Ajuntament amb les campanyes de sensibilització, la implantació del porta a porta comercial i els canvis progressius per adaptar-se a la nova normativa Europea amb la implementació de la taxa justa”. Marcè ha explicat, també, que en aquests anys “hi ha hagut un augment de la consciència ciutadana davant d’aquest repte i una major implicació de la població en el reciclatge”.
Igualada, la dada més alta d'una vegueria amb dades negatives
Aquestes dades situen Igualada com la capital de la vegueria del Penedès amb les millors xifres de reciclatge, cinc punts per sobre de Vilafranca, set per sobre de Vilanova i la Geltrú i deu per sobre del Vendrell, ciutats que es troben en una situació crítica en matèria de reciclatge.
A Catalunya, allà on es fan els deures amb el reciclatge és a poblacions de pocs habitants, i en alguns casos de ciutats més grans, com ara Berga, on es va decidir aplicar el model de porta a porta. En algunes ciutats mitjanes, com Manresa, s'està duent a terme ara la transició cap a un model de dipòsits tancats, amb recollida diària d'orgànica i plàstic i només un cop a la setmana de la brossa general. Aquesta és una idea que la Generalitat planteja com a solució per superar aquest llindar del 55% de material separat i per reciclar.
