El primer tram de construcció del camí de les Vies blaves ja està a punt a Igualada

La Diputació de Barcelona, que du a terme el projecte, ha anunciat la primera inauguració d'un tram de 19 km per la setmana vinent

Primers treballs en el tram de Vies blaves que es posa en servei la propera setmana

Primers treballs en el tram de Vies blaves que es posa en servei la propera setmana / Mireia Arso / MIREIA ARSO

Enric Badia

Igualada

Els primers quilòmetres de le Vies Blaves ja estan a punt d'entrar en servei. La Diputació de Barcelona, organisme que du a terme l'obra, ha anunciat que la presidenta de l'ens provincial, Lluïsa Moret, inaugurarà el dimarts 23 de setembre la fase 1 de la Via Blava Anoia, un tram de 19 quilòmetres que connecta els municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, tot resseguint el curs del riu Anoia. Aquesta obra, que pretén crear un camí des del naixement del Llobregat (Castellar de n'Hug) fins a la desembocadura del Llobregat, al Prat, i també dels afluents Cardener i Anoia. L'acte el presidiran la mateixa presidenta de la Diputació i el diputat d'Infraestructures i alcalde d'Igualada, Marc Castells.

La Via Blava és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i finançat a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. L’objectiu és recuperar camins fluvials històrics, així com els elements patrimonials i paisatgístics de l’entorn del riu, perquè puguin ser gaudits per la ciutadania i convertir-se en un nou atractiu turístic. Es preveu que aquests camins puguin fer-se a peu o en bicicleta i estarà tancat.

El recorregut complet d'aquestes vies blaves és de més d'un centenar de quilòmetres que és previst que la Diputació vagi executant en els propers anys.

