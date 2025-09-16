El primer tram de construcció del camí de les Vies blaves ja està a punt a Igualada
La Diputació de Barcelona, que du a terme el projecte, ha anunciat la primera inauguració d'un tram de 19 km per la setmana vinent
Els primers quilòmetres de le Vies Blaves ja estan a punt d'entrar en servei. La Diputació de Barcelona, organisme que du a terme l'obra, ha anunciat que la presidenta de l'ens provincial, Lluïsa Moret, inaugurarà el dimarts 23 de setembre la fase 1 de la Via Blava Anoia, un tram de 19 quilòmetres que connecta els municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i la Pobla de Claramunt, tot resseguint el curs del riu Anoia. Aquesta obra, que pretén crear un camí des del naixement del Llobregat (Castellar de n'Hug) fins a la desembocadura del Llobregat, al Prat, i també dels afluents Cardener i Anoia. L'acte el presidiran la mateixa presidenta de la Diputació i el diputat d'Infraestructures i alcalde d'Igualada, Marc Castells.
La Via Blava és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i finançat a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. L’objectiu és recuperar camins fluvials històrics, així com els elements patrimonials i paisatgístics de l’entorn del riu, perquè puguin ser gaudits per la ciutadania i convertir-se en un nou atractiu turístic. Es preveu que aquests camins puguin fer-se a peu o en bicicleta i estarà tancat.
El recorregut complet d'aquestes vies blaves és de més d'un centenar de quilòmetres que és previst que la Diputació vagi executant en els propers anys.
