Comerç local
El comerç d’Igualada celebra 45 anys amb una nova junta i nous reptes
L’associació inicia etapa amb Montse Centelles a la presidència i un pla estratègic per enfortir el comerç local enmig de la polèmica per la taxa de residus
El pati del Museu de la Pell es va omplir aquest dimarts al vespre per commemorar els 45 anys d’Igualada Comerç, una efemèride que va servir tant per mirar enrere com per obrir una nova etapa. L’acte va reunir una àmplia representació del teixit comercial de la ciutat, autoritats locals i cares conegudes del món empresarial i cultural, entre elles la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri, l’alcalde d'Igualada Marc Castells i el periodista Antoni Bassas.
La gran novetat de la vetllada va ser la presentació de la nova junta encapçalada per Montse Centelles, que assumeix la presidència amb la voluntat de renovar el model de gestió i donar més força al comerç de proximitat. Durant el seu parlament, Centelles va subratllar la importància de “donar continuïtat a la feina feta i encarar una nova etapa amb un comerç local més fort, modern i competitiu”.
L’acte, conduït pel dramaturg Pep Farrés, va fer un recorregut emotiu pels inicis i l’evolució de l’entitat, implicant diversos establiments històrics com a testimonis vius de la transformació del comerç a la ciutat.
Un aniversari amb reptes al davant
La celebració arriba pocs dies després de la 58a edició de la Botiga al Carrer, que aquest setembre va tornar a omplir el Passeig Verdaguer i que continua sent un dels grans èxits de la marca Igualada Comerç. Però el context actual també ve marcat per la polèmica taxa de residus comercials, que molts botiguers denuncien que “s’ha triplicat” i que pot tensar encara més el sector.
En aquest escenari, la presentació del pla estratègic “Fem Comerç, Fem Igualada” es perfila com a aposta de futur. El projecte vol reforçar la competitivitat del comerç local, ampliar col·laboracions amb institucions i entitats i posicionar Igualada com a referent en el comerç de proximitat.
El sopar pica-pica amb productes dels comerços locals associats i les actuacions musicals de Dolça Prat, Àlex Almirall i Adrià Lloret van cloure una nit que molts assistents van descriure com un espai de retrobament i de reivindicació del comerç local.
Amb el relleu a la presidència i un full de ruta definit, Igualada Comerç vol reafirmar-se com a motor econòmic i social de la ciutat, tot i els nous desafiaments que planen sobre el sector.
