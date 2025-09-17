Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament d’Igualada impulsa la campanya «Som el teu espai» per la difusió de les entitats juvenils

La proposta, a petició de la Taula jove, permet reconèixer la tasca de les associacions

L’Ajuntament d’Igualada impulsa la campanya «Som el teu espai»

L’Ajuntament d’Igualada impulsa la campanya «Som el teu espai» / Arxiu/Ajuntament d'Igualada

Redacció

Igualada

El departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, a petició de la Taula Jove, ha impulsat una nova campanya de suport i visibilització de les entitats juvenils de la ciutat. La iniciativa té com a objectiu reconèixer i posar en valor la tasca que desenvolupen, alhora que es vol atreure i animar a infants i joves a participar-hi i a implicar-se en la vida associativa local.

En el marc d’aquest projecte, s’ha dut a terme una trobada amb diferents entitats juvenils d’Igualada. Aquelles que han volgut sumar-se a la iniciativa han tingut l’oportunitat de gravar un reel de presentació, que serà difós a través de diferents canals de comunicació locals.

Sota el lema «Som el teu espai», la campanya mostra, en primera persona, el testimoni i l’activitat de cada entitat participant. Amb aquest format dinàmic i proper, es busca no només donar visibilitat al teixit associatiu jove, sinó també connectar amb nous perfils d’infants i joves que encara no en formen part i que poden trobar en aquestes entitats un espai de creixement personal i col·lectiu.

L’Ajuntament d’Igualada, conjuntament amb la Taula Jove, reafirma així «el seu compromís de donar suport i veu al moviment juvenil, fomentant la participació activa».

